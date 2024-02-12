Hizmette Sınır Yok! Müşteriye Elektro Şok Uygulanan Korku Evi Görüntülerini İzlerken Şoke Olacaksınız!

Sosyal medyada paylaşılan ve gündem olan görüntülerin nerede kaydedildiği belirtilmezken, bir çalışanın korku evinde giren müşterisine elektro şok uyguladığı anlar görülüyor.
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Korku evine giren müşteriyi korkutmaya çalışan görevli, müşteriyi yakalayıp elektro şok uygularken görülüyor.
Korkudan çığlık çığlığa kalan müşterinin o anlarını izlerken şoke olacaksınız!
İşte o korkunç anlar: 👇
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ben gerçekten testere ile girileceği zamanları bekliyorum :)
Eleman önce arkadan elekto şoku soktu deliğe sonra heralde sonrada kendisinden bişeyler soktu ki işin sonunda rahatlamış osla gerek kendini yere attı ohh ded... Devamını Gör
paranın karşılığını tam almışsın işte kardeş. Korku evine gidip ölüm korkusu yaşayıp çıkmışsın.