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Güler Yüzlü Olduğu İçin Patronun Kendisine Ahlaksız Teklifte Bulunduğunu Şehrazat Repliği ile Anlattı

Güler Yüzlü Olduğu İçin Patronun Kendisine Ahlaksız Teklifte Bulunduğunu Şehrazat Repliği ile Anlattı

Instagram Tiktok
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 19:13

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Cennet Bashimova isimli bir kadın, toptan tekstil piyasasında yeni başladığı bir işte patronunun kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu açıkladığı anlar ile gündem oldu.

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Cennet Bashimova isimli kadın patronunun teklifini ise, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerinde yer aldığı Şehrazat dizisinde Onur karakterinin Şehrazat'a bir gece karşılığında 150 bin dolar teklif ettiği replik ile anlattı.

Cennet Bashimova isimli kadın patronunun teklifini ise, Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in başrollerinde yer aldığı Şehrazat dizisinde Onur karakterinin Şehrazat'a bir gece karşılığında 150 bin dolar teklif ettiği replik ile anlattı.

Aldığı ahlaksız teklifi Instagram ve TikTok'ta paylaşan kadın, o olayı "Çoğu zaten iş görüşmesinde önceden söylüyor, eleman mı sevgilimi arıyorlar anlamadım" diyerek paylaştı.

Aldığı ahlaksız teklifi Instagram ve TikTok'ta paylaşan kadın, o olayı "Çoğu zaten iş görüşmesinde önceden söylüyor, eleman mı sevgilimi arıyorlar anlamadım" diyerek paylaştı.

İşte o kadının paylaşımı: 👇

Gündem olan o videoya ise benzer şeyleri yaşayan kadınlardan gelen yorumlar: 👇

Gündem olan o videoya ise benzer şeyleri yaşayan kadınlardan gelen yorumlar: 👇

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