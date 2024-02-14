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Resimdeki Hayvanların İsimlerini Yazması İstenen Çocuğun Animasyonların Etkisinden Çıkamadığı Efsane Ödevi

Resimdeki Hayvanların İsimlerini Yazması İstenen Çocuğun Animasyonların Etkisinden Çıkamadığı Efsane Ödevi

Tiktok
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 11:41

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Sosyal medyada paylaşılan ve viral olan videoda, öğretmeninin verdiği ödevi etkisinde kaldığı animasyon filmlerinden faydalanarak yapan bir öğrencinin cevapları görülüyor.

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Resimdeki hayvanların isimlerini yazması istenilen çocuk, resimdeki hayvanların isimleri yerine o hayvanların Disney, Pixar gibi animasyon stüdyoları tarafından üretilen animasyon filmlerindeki hayvanların isimleriyle cevapladığı görülüyor.

Resimdeki hayvanların isimlerini yazması istenilen çocuk, resimdeki hayvanların isimleri yerine o hayvanların Disney, Pixar gibi animasyon stüdyoları tarafından üretilen animasyon filmlerindeki hayvanların isimleriyle cevapladığı görülüyor.

Ödevinde başarısız olan ancak cevaplarıyla sosyal medyada viral olan çocuğa siz de biraz hak vereceksiniz!

Ödevinde başarısız olan ancak cevaplarıyla sosyal medyada viral olan çocuğa siz de biraz hak vereceksiniz!

İşte viral olan o video: 👇

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