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Uzman Psikoloğun Dans Ederek 'Geçmişimin Acılarından Nasıl Kurtulurum?' Diyenlere Tavsiyesi Gündem Oldu

Uzman Psikoloğun Dans Ederek 'Geçmişimin Acılarından Nasıl Kurtulurum?' Diyenlere Tavsiyesi Gündem Oldu

psikoloji
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 19:42

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Uzman Klinik Psikolog Selin Yıldız, Instagram hesabından dans ederek paylaşımlarda bulunuyor. Dans ettiği anların üzerine çeşitli sorular yazarak ardından da cevaplarını paylaşan Selin Yıldız'ın bir paylaşımı ise sosyal medyada gündem oldu.

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Selin Yıldız o videosunda dans ederken, 'Geçmişimin acılarından nasıl kurtulurum?' diyenlere de taktik verdi.

Selin Yıldız o videosunda dans ederken, 'Geçmişimin acılarından nasıl kurtulurum?' diyenlere de taktik verdi.

Yıldız'ın verdiği taktik ise şu şekilde; 'Yaptığın hatalardan ve pişmanlıklardan ders alıp çabalamaktan vazgeçmezsen geleceğe sağlam adımlarla ilerlersin. Anı yaşa ve gör.'

Yıldız'ın verdiği taktik ise şu şekilde; 'Yaptığın hatalardan ve pişmanlıklardan ders alıp çabalamaktan vazgeçmezsen geleceğe sağlam adımlarla ilerlersin. Anı yaşa ve gör.'

İşte gündem olan o video: 👇

Selin Yıldız'ın diğer Instagram paylaşımları: 👇

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O videoya gelen yorumlar: 👇

O videoya gelen yorumlar: 👇
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