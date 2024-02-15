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Marmaray ve Metrobüste Karşılaşılan İnsan Tiplerini Aşırı Başarılı Bir Şekilde Canlandıran Adam

Marmaray ve Metrobüste Karşılaşılan İnsan Tiplerini Aşırı Başarılı Bir Şekilde Canlandıran Adam

marmaray Metrobüs
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 14:51

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Emre Can Koç isimli dijital içerik üreticisi ve oyuncu, metrobüs ve Marmaray'da karşılaşılan insan tiplerini canlandırdı.

Kaynak: https://www.instagram.com/emreecankoc
İçeriğin Devamı Aşağıda

Emre Can Koç, hemen hemen her gün karşılaşılan insan tiplerini aşırı gerçekçi bir şekilde canlandırdı.

Emre Can Koç, hemen hemen her gün karşılaşılan insan tiplerini aşırı gerçekçi bir şekilde canlandırdı.

'Oha aynısı' diyeceğiniz bir başarıyla karakterleri canlandıran Koç'un videolarını izledikten sonra hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacak...

'Oha aynısı' diyeceğiniz bir başarıyla karakterleri canlandıran Koç'un videolarını izledikten sonra hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacak...

Marmaray tipleri:👇

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#2

Metrobüs veya Marmaray fark etmez her bindiğinizde bu tiplemeler aklınıza gelecek!

Metrobüs veya Marmaray fark etmez her bindiğinizde bu tiplemeler aklınıza gelecek!

Metrobüs tiplemeleri: 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

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