Marmaray ve Metrobüste Karşılaşılan İnsan Tiplerini Aşırı Başarılı Bir Şekilde Canlandıran Adam

Kaynak: https://www.instagram.com/emreecankoc
Emre Can Koç isimli dijital içerik üreticisi ve oyuncu, metrobüs ve Marmaray'da karşılaşılan insan tiplerini canlandırdı.
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Emre Can Koç, hemen hemen her gün karşılaşılan insan tiplerini aşırı gerçekçi bir şekilde canlandırdı.
'Oha aynısı' diyeceğiniz bir başarıyla karakterleri canlandıran Koç'un videolarını izledikten sonra hiçbir şey asla eskisi gibi olmayacak...
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Metrobüs veya Marmaray fark etmez her bindiğinizde bu tiplemeler aklınıza gelecek!
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