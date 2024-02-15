'Volkan Konak'a Dikkat Edin' Diye Uyarılmıştık: Volkan Konak Şarkısı Söyleyen Hagrid Oyuncağı Viral Oldu!

Harry Potter'ın Türkiye şubesi olarak bilinen Taha Şahin, gördüğünüzde çok şaşıracağımız bir Hagrid oyuncağını paylaştı.
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Mattel tarafından Harry Potter koleksiyonu için çıkarılan Hagrid oyuncağı 3 farklı Volkan Konak şarkısı söyleyebiliyor.
Hagrid oyuncağı, 'Mimoza Çiçeğim, 'Aleni Aleni' ve 'Herkesin Bir Derdi Var' şarkılarını söyleyebiliyor.
Volkan Konak şarkısı söyleyen Hagrid oyuncağından sonra o efsane yorum yeniden gündem oldu.
İşte o efsane oyuncak: 👇
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