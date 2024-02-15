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'Volkan Konak'a Dikkat Edin' Diye Uyarılmıştık: Volkan Konak Şarkısı Söyleyen Hagrid Oyuncağı Viral Oldu!

'Volkan Konak'a Dikkat Edin' Diye Uyarılmıştık: Volkan Konak Şarkısı Söyleyen Hagrid Oyuncağı Viral Oldu!

Harry Potter Volkan Konak
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 11:33

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Harry Potter'ın Türkiye şubesi olarak bilinen Taha Şahin, gördüğünüzde çok şaşıracağımız bir Hagrid oyuncağını paylaştı. 

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Mattel tarafından Harry Potter koleksiyonu için çıkarılan Hagrid oyuncağı 3 farklı Volkan Konak şarkısı söyleyebiliyor.

Mattel tarafından Harry Potter koleksiyonu için çıkarılan Hagrid oyuncağı 3 farklı Volkan Konak şarkısı söyleyebiliyor.

Hagrid oyuncağı, 'Mimoza Çiçeğim, 'Aleni Aleni' ve 'Herkesin Bir Derdi Var' şarkılarını söyleyebiliyor.

Hagrid oyuncağı, 'Mimoza Çiçeğim, 'Aleni Aleni' ve 'Herkesin Bir Derdi Var' şarkılarını söyleyebiliyor.

Volkan Konak şarkısı söyleyen Hagrid oyuncağından sonra o efsane yorum yeniden gündem oldu.

Volkan Konak şarkısı söyleyen Hagrid oyuncağından sonra o efsane yorum yeniden gündem oldu.

'Size bir tavsiye, Volkan Konak'a dikkat edin.'

İşte o efsane oyuncak: 👇

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