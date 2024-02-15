'Volkan Konak'a Dikkat Edin' Diye Uyarılmıştık: Volkan Konak Şarkısı Söyleyen Hagrid Oyuncağı Viral Oldu!

Ferdi Tayfur'un İçimizi Yakan Şarkısı Hatıran Yeter'i Kim Daha İyi Söyledi Tartışması Büyüyor

Takipçilerine Nispet Yapmak İçin Kendine Devasa Bir Çiçek Alan Kadın, 'Osuruk Çiçeği' Yorumlarına Sinirlendi

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