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Kültür-Fizik Etkinliğinde Tüm Okulu Doyasıya Dans Ettiren Şule Öğretmenin Muhteşem Anları

Kültür-Fizik Etkinliğinde Tüm Okulu Doyasıya Dans Ettiren Şule Öğretmenin Muhteşem Anları

Kayseri Öğretmen
Arya
Arya - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 11:05

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Osman Zeki Yücesan İlkokulu'nda görev yapan Şule Yüksel isimli öğretmenin, öğrencilerini dans ettirdiği anlar sosyal medyada viral oldu.

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'Tüm çocuklarımız kültürünü tanımalı' diyen Şule öğretmen, kültür-fizik etkinliklerinde tüm okulu dans ettiriyor.

'Tüm çocuklarımız kültürünü tanımalı' diyen Şule öğretmen, kültür-fizik etkinliklerinde tüm okulu dans ettiriyor.

14 Şubat'ta da okulu dans ettiren Şule Öğretmen şarkı olarak da Barış Manço'dan Kara Sevda'yı seçti.

14 Şubat'ta da okulu dans ettiren Şule Öğretmen şarkı olarak da Barış Manço'dan Kara Sevda'yı seçti.

İşte o muhteşem anlar: 👇

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Nuray

Harikasınız ya 🫶✨ Enerjiniz daim olsun..❤️

beyaz duman

Çok eğlenceli duruyor 💃🏻🕺🏻 Gerici yobazlar yüzünden başına bi iş gelmez inşallah öğretmenimizin!

Arwen

Bütün mahalleye yaptırmak istediğim moral dansı :)) Ayşecik usulü hayat sevince güzel de olur. 💃🏻