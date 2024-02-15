Kültür-Fizik Etkinliğinde Tüm Okulu Doyasıya Dans Ettiren Şule Öğretmenin Muhteşem Anları

Saatin 120 Bin TL Olduğunu Duyunca Oğlunun Yaşına Bakmadan Terlikle Saldıran Annenin Sevimli Anları

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