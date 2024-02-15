Kültür-Fizik Etkinliğinde Tüm Okulu Doyasıya Dans Ettiren Şule Öğretmenin Muhteşem Anları

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Osman Zeki Yücesan İlkokulu'nda görev yapan Şule Yüksel isimli öğretmenin, öğrencilerini dans ettirdiği anlar sosyal medyada viral oldu.
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'Tüm çocuklarımız kültürünü tanımalı' diyen Şule öğretmen, kültür-fizik etkinliklerinde tüm okulu dans ettiriyor.
14 Şubat'ta da okulu dans ettiren Şule Öğretmen şarkı olarak da Barış Manço'dan Kara Sevda'yı seçti.
İşte o muhteşem anlar: 👇
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Harikasınız ya 🫶✨ Enerjiniz daim olsun..❤️
Çok eğlenceli duruyor 💃🏻🕺🏻 Gerici yobazlar yüzünden başına bi iş gelmez inşallah öğretmenimizin!
Bütün mahalleye yaptırmak istediğim moral dansı :)) Ayşecik usulü hayat sevince güzel de olur. 💃🏻