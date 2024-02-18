Sevgililer Günü'nde Hediye Gelmediği İçin Çılgına Dönen Kadın Evi Savaş Alanına Çevirdi

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/s...
14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilisi hediye almadığı için çılgına dönen kadın, sevgilisinin evine giderek evi savaş alanına çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
NTV'de yer alan habere göre, görüntüler Reddit'te "Sevgililer Günü'nde kendisine hiçbir şey alınmadığı için erkek arkadaşının evini çöpe çeviren kız" başlığı ile yayınlandı.
Sevgililer Günü'nde hediye almayan erkek arkadaşının evini basan kadın, eşyaları etrafa saçtığı, mutfaktaki yiyecekleri yerlere attığı, yatak başlığını parçaladığı ve etrafa kırmızı boya döktüğü görüntülendi.
NTV'de yer alan haberde yer alan bir diğer iddiaya göre ise o kadın görüntüleri, "Kızlar eğer sevgiliniz Sevgililer Günü için hiç bir şey almadıysa beni arayın. Ev yıkımı konusunda uzmanım. İster erkek arkadaşınız olsun ister bebeğinizin babası olsun. İşiniz halledilmezse para iadesi garantimiz vardır" diyerek paylaştı.
İşte gündem olan o görüntüler: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Ruh hastası
Verilmiş sadakan varmış bro, aç davayı hayatı kararsın kaşarın.