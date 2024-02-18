'1999'da Oğlum Ameliyat Olduğunda Eşim Çalışamadığı İçin Siz Yine de Para Gönderdiniz' Diyen Kadın Gündem Oldu

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinin belediye başkanı ve 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde başkan adayı olan Nuri Tekin'e seçim çalışmaları için gittiği bir evde sarf edilen cümleler sosyal medyada gündem oldu.
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O görüntülerde bir kadın, '1999'da eşim sizin fırında çalışıyordu, benim oğlan ameliyat oldu. Siz eşim çalışmadığı halde siz bize hep para gönderdiniz. Hiç iyiliğinizi unutamam her zaman destekçinizim. Başarılar diliyorum' diyor.
2014-2019, 2019 ve günümüz Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı olan Nuri Tekin'e sarf edilen o cümleler ise gündem oldu.
İşte o anlar: 👇
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