Yapay Zeka Kızılcık Şerbeti ve İnci Taneleri'ni Birleştirdi: Azem ve Alev Aynı Dizide Olsaydı Ne Olurdu?

Ekranlarda fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti ve İnci Taneleri dizileri sosyal medyamızı ele geçirmiş durumda adeta. Uğruna sayısız editler yapılan yapımlar bu sefer de yapay zekaya konu oldu. '@aihikayeler' adlı hesap tarafından 'Azem ve Alev aynı dizide olsaydı' diyerek hazırlanan görseller sizi apayrı bir evrene götürecek!