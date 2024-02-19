Yapay Zeka Kızılcık Şerbeti ve İnci Taneleri'ni Birleştirdi: Azem ve Alev Aynı Dizide Olsaydı Ne Olurdu?
Yapay Zeka Kızılcık Şerbeti ve İnci Taneleri'ni Birleştirdi: Azem ve Alev Aynı Dizide Olsaydı Ne Olurdu?
Ekranlarda fırtınalar estiren Kızılcık Şerbeti ve İnci Taneleri dizileri sosyal medyamızı ele geçirmiş durumda adeta. Uğruna sayısız editler yapılan yapımlar bu sefer de yapay zekaya konu oldu. '@aihikayeler' adlı hesap tarafından 'Azem ve Alev aynı dizide olsaydı' diyerek hazırlanan görseller sizi apayrı bir evrene götürecek!
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Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti yayınlanmaya başladığı günden bu yana gündemden düşmüyor.
Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Doğukan Güngör gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım gündemden düşmüyor.
Reytingleri altüst eden Kızılcık Şerbeti'nin hatta artık hepimizin diline pelesenk olan adıyla Kızılcık Şerbo'nun en ikonik karakterlerinden biri de Müjde Uzman'ın hayat verdiği "Alev Arslan" oldu.
Son günlerin en çok konuşulan bir diğer yapımı ise hiç şüphesiz ki, hepimize "Dilber evin barkın yok mu?" diye dans ettiren İnci Taneleri oldu.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan dram türündeki yapımın kadrosunda da Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka gibi güçlü isimler rol alıyor.
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İnci Taneleri'nin senaryosunu kaleme alan Yılmaz Erdoğan aynı zamanda başrol karakterlerinden olan "Azem"e de hayat veriyor.
Peki ekranların en sürükleyici iki yapımı olan Kızılcık Şerbeti ve İnci Taneleri'nin güçlü karakterleri "Alev" ve "Azem" bir araya gelse nasıl görünürdü sizce?
"@aihikayeler" adlı sosyal medya hesabı tam da bu soruya yanıt olacak cinsten paylaşımlar yaptı! Adeta farklı bir yapım ortaya çıktı, adı da "İnci Şerbeti" oldu.
İnci Şerbeti evreninde yayınlanan 7 adet düğün fotoğrafı ise sosyal medyada epey ilgi gördü.
Alev ve Azem karakterleri bir gün bir araya gelirse, epey dikkat çekici bir manzarayla da karşılaşacağımızı görmüş olduk!
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