Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Merve Boluğur, Yıllardır Dilimizden Düşmeyen Ex Aşkı Murat Dalkılıç'a Hiç Aşık Olmasaydı Nasıl Görünürdü?

Merve Boluğur, Yıllardır Dilimizden Düşmeyen Ex Aşkı Murat Dalkılıç'a Hiç Aşık Olmasaydı Nasıl Görünürdü?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.02.2024 - 18:02

Yıllardır dilimizden düşmeyen bir aşk hikayesi var biliyorsunuz ki: Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç. Özellikle son günlerde Merve Boluğur'un yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, bu aşk da yeniden adından söz ettirmeye başladı. Peki ya Merva Boluğur, hiç aşık olmasaydı nasıl görünürdü?

Bu yaratıcı sorunun cevabını @aihikayeler adlı hesap yanıtladı ve birbirinden güzel 'Merve Boluğur hiç aşık olmasaydı' diyerek yapay zeka ile görseller hazırladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir zamanlar herkesin imrenerek baktığı Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çifti, 2015 yılında dünyaevine girmişti.

Bir zamanlar herkesin imrenerek baktığı Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çifti, 2015 yılında dünyaevine girmişti.

Fakat çiftimizin ilişkisi pek uzun soluklu olmadı. Boluğur ve Dalkılıç, 2017'de aldıkları boşanma kararı ile sevenlerini şoke etti.

Boşanmanın ardından ise Merve Boluğur radikal kararlar alarak tarzında ve düşünce yapısında değişikliğe gitti.

Boşanmanın ardından ise Merve Boluğur radikal kararlar alarak tarzında ve düşünce yapısında değişikliğe gitti.

Boluğur'un son zamanlardaki değişimi ise, sürekli olarak eski eşi Murat Dalkılıç ile ilişkilendiriliyordu. 

Merve Boluğur ne yaptıysa olmadı, yeni evliliğinde de yüzü gülmedi.

Geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in programına konuk olan Merve Boluğur, geçmiş yıllara dair söyledikleriyle yine herkesin duygularını kabartmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in programına konuk olan Merve Boluğur, geçmiş yıllara dair söyledikleriyle yine herkesin duygularını kabartmıştı.

Aile hayali kurduğunu söyleyen Boluğur, 'Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim' diyerek sosyal medyayı salladı.

Merve Boluğur'un bu anlarına tabii sayısız duygusal edit yapıldı;

Peki ya Merve Boluğur, kendisinde büyük bir iz bırakan bu aşkın kollarına düşmeseydi, nasıl görünürdü?

Peki ya Merve Boluğur, kendisinde büyük bir iz bırakan bu aşkın kollarına düşmeseydi, nasıl görünürdü?

Bu sorunun cevabını @aihikayeler adlı hesap, yapay zeka ile canlandırdı; 👇🏻

Bu sorunun cevabını @aihikayeler adlı hesap, yapay zeka ile canlandırdı; 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ortaya ise son zamanlarda görmeye alışık olmadığımız bir Merve Boluğur çıktı.

Ortaya ise son zamanlarda görmeye alışık olmadığımız bir Merve Boluğur çıktı.

👇🏻

Yapay zekayla üretilen bu fotoğrafa, onlarca yorum yapıldı;

Yapay zekayla üretilen bu fotoğrafa, onlarca yorum yapıldı;

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?