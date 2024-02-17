Merve Boluğur, Yıllardır Dilimizden Düşmeyen Ex Aşkı Murat Dalkılıç'a Hiç Aşık Olmasaydı Nasıl Görünürdü?
Merve Boluğur, Yıllardır Dilimizden Düşmeyen Ex Aşkı Murat Dalkılıç'a Hiç Aşık Olmasaydı Nasıl Görünürdü?
Yıllardır dilimizden düşmeyen bir aşk hikayesi var biliyorsunuz ki: Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç. Özellikle son günlerde Merve Boluğur'un yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, bu aşk da yeniden adından söz ettirmeye başladı. Peki ya Merva Boluğur, hiç aşık olmasaydı nasıl görünürdü?
Bu yaratıcı sorunun cevabını @aihikayeler adlı hesap yanıtladı ve birbirinden güzel 'Merve Boluğur hiç aşık olmasaydı' diyerek yapay zeka ile görseller hazırladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir zamanlar herkesin imrenerek baktığı Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çifti, 2015 yılında dünyaevine girmişti.
Boşanmanın ardından ise Merve Boluğur radikal kararlar alarak tarzında ve düşünce yapısında değişikliğe gitti.
Geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in programına konuk olan Merve Boluğur, geçmiş yıllara dair söyledikleriyle yine herkesin duygularını kabartmıştı.
Peki ya Merve Boluğur, kendisinde büyük bir iz bırakan bu aşkın kollarına düşmeseydi, nasıl görünürdü?
Bu sorunun cevabını @aihikayeler adlı hesap, yapay zeka ile canlandırdı; 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ortaya ise son zamanlarda görmeye alışık olmadığımız bir Merve Boluğur çıktı.
👇🏻
Yapay zekayla üretilen bu fotoğrafa, onlarca yorum yapıldı;
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda