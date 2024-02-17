Merve Boluğur, Yıllardır Dilimizden Düşmeyen Ex Aşkı Murat Dalkılıç'a Hiç Aşık Olmasaydı Nasıl Görünürdü?

Yıllardır dilimizden düşmeyen bir aşk hikayesi var biliyorsunuz ki: Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç. Özellikle son günlerde Merve Boluğur'un yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, bu aşk da yeniden adından söz ettirmeye başladı. Peki ya Merva Boluğur, hiç aşık olmasaydı nasıl görünürdü?

Bu yaratıcı sorunun cevabını @aihikayeler adlı hesap yanıtladı ve birbirinden güzel 'Merve Boluğur hiç aşık olmasaydı' diyerek yapay zeka ile görseller hazırladı!