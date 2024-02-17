Tamer Karadağlı'nın Kızı Zeyno Karadağlı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Tamer Karadağlı'nın Kızı Zeyno Karadağlı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Tamer Karadağlı'nın 17 yaşındaki kızı Zeyno Karadağlı'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen isimlerden olan 56 yaşındaki Tamer Karadağlı bu defa kızı ile gündemde.
Ünlü oyuncu Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Haluk" karakteri ile hepimizin aklına kazındı.
eçtiğimiz aylarda Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmasıyla birlikte kamuoyunun dikkatini çekmişti.
Ünlü oyuncunun, Arzu Balkan'la yaptığı evliliğinden dünyaya gelen Zeyno Karadağlı'nın son hali görenleri çok şaşırttı.
Annesi ve babasının izinden giderek sanata yönelen Zeyno Karadağlı, piyano ve keman çalmayı da içeren sanat alanlarında kendini geliştiriyor.
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17 yaşındaki Zeyno'nun son hali sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmaya neden oldu. Bazı kullanıcılar Zeyno'yu babasına benzetirken bazı kullanıcılar ise annesine benzetti.
Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce kime benziyor? Gelin yorumlarda buluşalım.
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