Popstar Mehtap "Dilber'i Çok Sevdim" Diyen İnci Taneleri'nin Yıldızı Hazar Ergüçlü'ye Fena Çıkıştı
Popstar Mehtap "Dilber'i Çok Sevdim" Diyen İnci Taneleri'nin Yıldızı Hazar Ergüçlü'ye Fena Çıkıştı
Popstar Mehtap 'Dilber'i çok sevdim' diyen İnci Taneleri'nin yıldızı Hazar Ergüçlü'ye sert çıkıştı. Mehtap Yılmaz'ın Hazar Ergüçlü'ye söyledikleri sosyal medyada gündeme geldi.
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Magazin gündeminin bu sıralar en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi Popstar Mehtap olarak da tanıdığımız Mehtap Yılmaz biliyorsunuz ki.
Mehtap Yılmaz, son olarak dans sahneleriyle gündemden düşmeyen Dilber karakteri hakkında söyledikleriyle gündeme gelmişti.
Hülya Avşar ile akraba olduğunu açıklayan Yılmaz, geçtiğimiz saatlerde pavyonlar için "Bir tek sevişmedikleri kalıyordu yani sevişmeye kadar gidiyorlardı..." diyerek tepkisini de ortaya koymuştu.
Mehtap Yılmaz, bu sefer de "Dilber'i çok sevdim" diyen Hazar Ergüçlü'ye söyledikleriyle gündeme geldi.
"Orada acılar içerisinde çalıştırılan kadınların üzerinde tepiniyorsun, bir de bundan gurur duyuyorsun" diyen Yılmaz, Ergüçlü'ye fena çıkıştı.
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Yılmaz, aynı zamanda Ergüçlü'ye söylediği "Kız kardeşin pavyonda çalışıyor olsaydı aynı göbeği atar mıydın? Genç kızları özendirmeye devam et Hazar Hanım" cümleleriyle dikkat çekti.
Ergüçlü'den bu yorumlara bir karşılık gelir mi bilemiyoruz. Peki siz Mehtap Yılmaz'ın söyledikleri için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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