Özlem Öz'ün Yağmurda Şemsiyeyi Kızı Yerine Kendine Tutması Mutlu Aile Tablosunun Gösteriş Olduğunu Düşündürttü
Özlem Öz'ün Yağmurda Şemsiyeyi Kızı Yerine Kendine Tutması Mutlu Aile Tablosunun Gösteriş Olduğunu Düşündürttü
Özlem Öz'ün yağmur altında kendine şemsiye tutup kızının ıslanmasına i̇zin vermesi tepki çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal Medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve doktor eşi Tayyar Öz'ü mutlaka duymuş ya da görmüşsünüzdür. Ünlü çift Dilan Polat davasından sonra da sık sık gündeme gelmişti.
Lüks yaşantıları ile dikkat çeken çift, Polat davasından sonra soruşturmaya dahil edilmişti hatırlarsanız. Yine de sosyal medyayı bırakmayan ve paylaşımlarına devam eden Özlem Öz, her paylaşımıyla olay olmaya da devam etmişti.
Biliyorsunuz ki 3 kız çocuğu olan çift şimdilerde dördüncü çocuklarını bekliyor.
Hatta ünlü çift, geçtiğimiz gün yaptıkları baby shower partisi ile dördüncü bebeklerinin erkek olacağını öğrenmişlerdi. Hatta partilerinde ortalık biraz karışmıştı...
Özlem Öz bu sefer gösterişli yaşantısıyla değil bir sosyal medya paylaşımındaki dikkatsizliği ile gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Özlem Öz'ün kızı ile yürürken şemsiyeyi kızının yerine kendine tutması ve kızının ıslanmasına izin vermesi dikkat çekti.
Öz'ün bu dikkatsizliği sosyal medya kullanıcıları tarafından da çok eleştirildi.
Siz Özlem Öz'ün bu tavrı için ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda