Samet Liçina'nın Kerimcan'ın Eril Davranmasını İstememe Sebebini Duyunca Kahkahaya Boğulacaksınız
Samet Liçina'nın Kerimcan'ın Eril Davranmasını İstememe Sebebini Duyunca Kahkahaya Boğulacaksınız
Biliyorsunuz ki Kerimcan Durmaz bir süredir eril tavırlarıya gündemde. Yakın dost olan Samet Liçina ve Kerimcan Durmaz'ın son vlogunda Liçina, Kerimcan Durmaz'ın eril davranmasını istememe sebeplerini anlattı. O anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.
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Bir dönemin en çok konuşulan fenomenlerinden biri şüphesiz ki Kerimcan Durmaz! Kendisi son dönemlerde her ne kadar kaoslardan ve gündemden uzak durmaya karar vermiş olsa da şimdilerde yakın dostu Samet Liçina ile birlikte YouTube'a geri döndüler!
İkilinin birlikte olduğu her anın bir kahkaha şöleni olduğunu zaten biliyoruz ama dinlenmek ikisine de iyi gelmiş olacak ki geri dönüşleri bomba gibi oldu.
Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda ikilinin videosunda Kerimcan Durmaz'ın maço taklidi yaptığı anlar gündeme gelmiş herkes Durmaz'ın eril enerjisine hayran olmuştu.
Daha sonra Kerimcan Durmaz'dan tespihli paylaşım gelmiş...
Sonra da Ankara sınırlarına girer girmez eril enerjisi tavan yapan Durmaz'ın "Angara bebesi" tiradı izleyenleri kahkahaya boğmuştu.
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Kerimcan Durmaz'ın eril enerjisini almış başını giderken Same Liçina'dan bu tarza veto geldi. Samet Liçina'nın Kerimcan Durmaz'ın eril hareketler yapmamasını isteme sebebi ise herkesi hayrete düşürdü.
"Senin eril hallerin ciddi bir hal alıyor, korkmaya başlıyorum" diyen Liçina, korkma sebebinin Kerimcan Durmaz'a aşık olmak olduğunu söyleyince kahkahalar havada uçuştu.
İşte o anlar 👇🏻
İkilinin bu sohbetine sosyal medya kullanıcılarından birçok tepki geldi. Gelin, Liçina'nın aşık olma korkusuna kim ne demiş birlikte bakalım!
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