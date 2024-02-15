Samet Liçina'nın Kerimcan'ın Eril Davranmasını İstememe Sebebini Duyunca Kahkahaya Boğulacaksınız

Biliyorsunuz ki Kerimcan Durmaz bir süredir eril tavırlarıya gündemde. Yakın dost olan Samet Liçina ve Kerimcan Durmaz'ın son vlogunda Liçina, Kerimcan Durmaz'ın eril davranmasını istememe sebeplerini anlattı. O anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.