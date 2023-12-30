Samet Liçina'yla Kurabiye Pişiren Kerimcan Durmaz'ın Maço Taklidi "İçindeN Çaycı Hüseyin Çıktı" Dedirtti!
Samet Liçina'yla Kurabiye Pişiren Kerimcan Durmaz'ın Maço Taklidi "İçindeN Çaycı Hüseyin Çıktı" Dedirtti!
Samet Liçina'yla takımları çekip kurabiye adam tarifi veren ve pişiren Kerimcan Durmaz'ın maço taklidi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Kerimcan Durmaz, hiç süphesiz bir dönemin en çok konuşulan sosyal medya ünlülerinden biri! Birkaç ay öncesine kendisi için kadar 'eski popülaritesine sahip olmasa da her adımıyla olay olmayı başarıyor' diyebilirdik belki ama...
Oldukça başarılı ve eğlenceli şarkılar çıkarıp, kaliteli klipler çeken Kerimcan Durmaz'ın YouTube'a keskin dönüşü aynı eskisi gibi sürekli gündemde olmasına ve kalmasına sebep oldu!
Arkadaşı Samet Liçina'yla çektiği komik videolarla öne çıkan Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz günlerde de kurabiye adam pişirdikleri yılbaşı vlogunu yayınladı.
Jilet gibi takımları çeken Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın hem dobra sohbeti hem esprileri hem de eğlenceli halleri sosyal medya kullanıcılarını hemen harekete geçirdi!
Fakat en çok dikkat çeken detay Kerimcan Durmaz'ın maço erkek taklidi yaptığı anlardı! Kerimcan Durmaz'ın hal ve tavırlarını görüp, sesini duyanlar yorumlara koşmadan edemedi...😂
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22. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂
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