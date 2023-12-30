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Samet Liçina'yla Kurabiye Pişiren Kerimcan Durmaz'ın Maço Taklidi "İçindeN Çaycı Hüseyin Çıktı" Dedirtti!

Samet Liçina'yla Kurabiye Pişiren Kerimcan Durmaz'ın Maço Taklidi "İçindeN Çaycı Hüseyin Çıktı" Dedirtti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
30.12.2023 - 21:10

Samet Liçina'yla takımları çekip kurabiye adam tarifi veren ve pişiren Kerimcan Durmaz'ın maço taklidi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

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Kerimcan Durmaz, hiç süphesiz bir dönemin en çok konuşulan sosyal medya ünlülerinden biri! Birkaç ay öncesine kendisi için kadar 'eski popülaritesine sahip olmasa da her adımıyla olay olmayı başarıyor' diyebilirdik belki ama...

Kerimcan Durmaz, hiç süphesiz bir dönemin en çok konuşulan sosyal medya ünlülerinden biri! Birkaç ay öncesine kendisi için kadar 'eski popülaritesine sahip olmasa da her adımıyla olay olmayı başarıyor' diyebilirdik belki ama...

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerimcan Durmaz, eski popülaritesine sahip olmasa da attığı her adım, söylediği her söz ve yaptığı her açıklama hala olay oluyor.

Oldukça başarılı ve eğlenceli şarkılar çıkarıp, kaliteli klipler çeken Kerimcan Durmaz'ın YouTube'a keskin dönüşü aynı eskisi gibi sürekli gündemde olmasına ve kalmasına sebep oldu!

Oldukça başarılı ve eğlenceli şarkılar çıkarıp, kaliteli klipler çeken Kerimcan Durmaz'ın YouTube'a keskin dönüşü aynı eskisi gibi sürekli gündemde olmasına ve kalmasına sebep oldu!

Arkadaşı Samet Liçina'yla çektiği komik videolarla öne çıkan Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz günlerde de kurabiye adam pişirdikleri yılbaşı vlogunu yayınladı.

Arkadaşı Samet Liçina'yla çektiği komik videolarla öne çıkan Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz günlerde de kurabiye adam pişirdikleri yılbaşı vlogunu yayınladı.

Jilet gibi takımları çeken Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın hem dobra sohbeti hem esprileri hem de eğlenceli halleri sosyal medya kullanıcılarını hemen harekete geçirdi!

Jilet gibi takımları çeken Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina'nın hem dobra sohbeti hem esprileri hem de eğlenceli halleri sosyal medya kullanıcılarını hemen harekete geçirdi!

Fakat en çok dikkat çeken detay Kerimcan Durmaz'ın maço erkek taklidi yaptığı anlardı! Kerimcan Durmaz'ın hal ve tavırlarını görüp, sesini duyanlar yorumlara koşmadan edemedi...😂

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1. Gelin, kimler neler demiş beraber bakalım! 😂 👇

1. Gelin, kimler neler demiş beraber bakalım! 😂 👇

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22. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂

22. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂

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