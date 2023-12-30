Neler Yaşadık Be! 2023 Yılına Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Tek Tek Anlatıyoruz!

2023 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bugünlerde, bir yıl sonu değerlendirmesi daha yapmaya var mısınız? Türkiye gündeminin yoğunluğu bir yana, bu sene de birbirinden skandal magazin olaylarına şahitlik ettik.

Peki 2023'ün en çok konuşulan magazin olayları neydi? Gelin bir bakalım!