Neler Yaşadık Be! 2023 Yılına Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Tek Tek Anlatıyoruz!
Neler Yaşadık Be! 2023 Yılına Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Tek Tek Anlatıyoruz!
2023 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bugünlerde, bir yıl sonu değerlendirmesi daha yapmaya var mısınız? Türkiye gündeminin yoğunluğu bir yana, bu sene de birbirinden skandal magazin olaylarına şahitlik ettik.
Peki 2023'ün en çok konuşulan magazin olayları neydi? Gelin bir bakalım!
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1. Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızları, 2023'ün hiç şüphesiz en skandal olaylarından birisi oldu.
2. Yılmaz Güney yorumuyla tepki çeken Farah Zeynep Abdullah'a ünlü müzisyen Fazıl Say'dan oldukça sert bir yanıt geldi.
3. 2023 yılının en çok konuşulan isimlerinden Dilan ve Engin Polat'ın ardından gözler sosyal medya üzerinden para kazanan tüm fenomenlere çevrildi.
4. Göğsümüzü kabartan isimlerden birisi de Kuru Otlar Üstüne Filmiyle 76. Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' Ödülünü kazanan Merve Dizdar oldu!
5. Rapçi Uzi, Mustafa Sandal'ın kendisinden sonra sahneye çıkmasını kabul etmedi; üslubuyla da eleştirilerin hedefi oldu.
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6. Son zamanların en popüler isimlerinden Melike Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında bir konser krizi patlak verdi.
7. Müzik sektöründe yaşanan olaylar bu kadarla sınırlı değildi. Aleyna Tilki, sektörde yaşadıklarına isyan ederek skandal açıklamalarda bulundu.
8. Geçtiğimiz günlerde ise 2023 yılının en skandal polemiklerinden birisi yaşandı: Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan yıllar sonra kozlarını paylaştı.
9. Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, çocuklarıyla birlikte Yunanistan tatilinde tekne kazası geçirdi. Durumu kritik olan Ali Sabancı üst üste ameliyata alındı.
10. 2023 yılında boşanma kararı alan çiftler ise herkesi büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Örneğin Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti!
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11. Ayrılık kararıyla herkesi şaşırtan çiftlerden biri de Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak oldu.
12. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ise 8 ay süren evliliklerini tek celsede bitirdi.
13. Suzan Sabancı ile eşi Haluk Dinçer de boşanmak için mahkemenin yolunu tutan çiftlerden birisi oldu.
14. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun arasındaki yasak aşk haberleri ise gündemimize bomba gibi düştü.
15. Tüm bu boşanma haberlerinin yanında, hakkında türlü türlü iddialar ortaya atılan fakat hiçbiri gerçek çıkmayan çiftler de vardı.
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16. İhanet iddialarını sert bir dille yanıtlayan diğer bir çiftimiz de Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oldu.
17. İrem Derici de 2023'ün ayrılıklarından nasibini aldı.
18. Madem konu İrem Derici'den açıldı, yıl bitmeden kendisinin 'manav' koduyla ifşaladığı bombayı da anmadan olmaz.
19. Bu yıla damgasını vuran ilişkilerden birisi de Hande Erçel ve Hakan Sabancı oldu!
20. Henüz iddialarda kalmaya devam eden bir ilişki ise Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasında!
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21. Yılın en bomba çifti Alina Boz ve Umut Evirgen ise 5 aylık birlikteliğin ardından evlendi!
22. 2023 yılında dünyaevine giren isimlerden birisi de Eda Ece oldu. Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile masallara layık bir aşk yaşamalarının ardından geçtiğimiz Haziran ayında evlendi.
23. Anneliğe adım atan isimlerden biri de Aslı Enver oldu!
24. Çiçeği burnunda annelerimizden birisi de Ezgi Mola!
25. Sabancı ailesinin yeni üyesi, Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın kızları Arzu Alara Sabancı da dünyaya geldi!
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26. Aramıza katılan en yeni üye ise Kaan Urgancıoğlu'nun oğlu!
27. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ise bu sene çektiği videolarla dillere düştü!
28. Yılın en bomba olaylarından birisi de 29 Aralık akşamında yaşandı.
Bakalım 2024'te bizleri ne gibi magazin olayları bekliyor!
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