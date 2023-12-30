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Neler Yaşadık Be! 2023 Yılına Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Tek Tek Anlatıyoruz!

Neler Yaşadık Be! 2023 Yılına Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Tek Tek Anlatıyoruz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.12.2023 - 19:36

2023 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bugünlerde, bir yıl sonu değerlendirmesi daha yapmaya var mısınız? Türkiye gündeminin yoğunluğu bir yana, bu sene de birbirinden skandal magazin olaylarına şahitlik ettik. 

Peki 2023'ün en çok konuşulan magazin olayları neydi? Gelin bir bakalım!

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1. Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızları, 2023'ün hiç şüphesiz en skandal olaylarından birisi oldu.

1. Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızları, 2023'ün hiç şüphesiz en skandal olaylarından birisi oldu.

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden 2 tane kızı olduğu ortaya çıkmıştı. 

DNA testiyle kanıtlanan olay sonrasında Metin Akpınar, “Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm.” ifadelerini kullanmıştı.

Detaylarda burada yer vermiştik;

2. Yılmaz Güney yorumuyla tepki çeken Farah Zeynep Abdullah'a ünlü müzisyen Fazıl Say'dan oldukça sert bir yanıt geldi.

2. Yılmaz Güney yorumuyla tepki çeken Farah Zeynep Abdullah'a ünlü müzisyen Fazıl Say'dan oldukça sert bir yanıt geldi.

Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümünde anılmasının ardından 'Sinemamızın en iyi kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan erkeği' yorumunda bulundu.

Abdullah'a birçok ünlü isimden tepki yağarken Fazıl Say'dan da ağır sözler geldi. Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Şu yol filminde figuran bile olamayacak niteliksizlikteki “dizi oyuncusu” artık “dönemleri” ve “milatları” tayin eder olmuş. Biraz haddini bilmek gerek.' ifadelerine yer verdi.

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3. 2023 yılının en çok konuşulan isimlerinden Dilan ve Engin Polat'ın ardından gözler sosyal medya üzerinden para kazanan tüm fenomenlere çevrildi.

3. 2023 yılının en çok konuşulan isimlerinden Dilan ve Engin Polat'ın ardından gözler sosyal medya üzerinden para kazanan tüm fenomenlere çevrildi.

Birçoğumuzun yakından takip ettiği Dilan Polat davası, Polatların MASAK incelenmesine girmesi ve tutuklanmasıyla sonuçlandı. Gündemimizi meşgul eden bu skandal olayların ardından sosyal medya fenomenleri de merceğe alındı. Bu yıl ünlü isimlerden çok fenomenleri konuştuk desek, yanlış olmaz herhalde.

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4. Göğsümüzü kabartan isimlerden birisi de Kuru Otlar Üstüne Filmiyle 76. Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' Ödülünü kazanan Merve Dizdar oldu!

4. Göğsümüzü kabartan isimlerden birisi de Kuru Otlar Üstüne Filmiyle 76. Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu' Ödülünü kazanan Merve Dizdar oldu!

Kuru Otlar Üstüne filminde Nuray karakterine hayat veren Merve Dizdar, Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. Ülkemizin gururu, ödülünü ise Türkiye’de mücadele eden kadınlara adadı.

Gelin görün ki Merve Dizdar'ın ilham verici konuşması, eleştiri oklarının hedefi haline geldi;

5. Rapçi Uzi, Mustafa Sandal'ın kendisinden sonra sahneye çıkmasını kabul etmedi; üslubuyla da eleştirilerin hedefi oldu.

5. Rapçi Uzi, Mustafa Sandal'ın kendisinden sonra sahneye çıkmasını kabul etmedi; üslubuyla da eleştirilerin hedefi oldu.

Yaşanan bu olayın üzerine Mustafa Sandal'ın verdiği nafi cevap ise birçok kişinin takdirini topladı.

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6. Son zamanların en popüler isimlerinden Melike Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında bir konser krizi patlak verdi.

6. Son zamanların en popüler isimlerinden Melike Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında bir konser krizi patlak verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat faaliyetleri çatısı altında öğretmenlere özel konser düzenledi. Konserde sahneye Melike Şahin'in çıkacağı duyuruldu.

Fakat Melike Şahin, İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle sosyal medya hesabından konserin ertelendiğini duyurdu.

İBB tarafından yapılan açıklama ise farklıydı;

7. Müzik sektöründe yaşanan olaylar bu kadarla sınırlı değildi. Aleyna Tilki, sektörde yaşadıklarına isyan ederek skandal açıklamalarda bulundu.

7. Müzik sektöründe yaşanan olaylar bu kadarla sınırlı değildi. Aleyna Tilki, sektörde yaşadıklarına isyan ederek skandal açıklamalarda bulundu.

Tilki, 'Ölmemi, yok olmamı istiyorlar! Beni sahnelerden alıkoyuyorlar!' diyerek bütün dikkatleri üzerine çekti.

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8. Geçtiğimiz günlerde ise 2023 yılının en skandal polemiklerinden birisi yaşandı: Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan yıllar sonra kozlarını paylaştı.

8. Geçtiğimiz günlerde ise 2023 yılının en skandal polemiklerinden birisi yaşandı: Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan yıllar sonra kozlarını paylaştı.

Uzun bir aradan sonra yönetmen koltuğuna oturan Zeki Demirkubuz, filminin özel gösteriminde kendisine sorulan soruları yanıtladı. Zeki Demirkubuz, 2006 yılından bu yana ünlü Nuri Bilge Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini açıklayarak kendisini ağır sözlerle eleştirdi. 

Nuri Bilge Ceylan'dan ise Zeki Demirkubuz'a yanıt gecikmedi.

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9. Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, çocuklarıyla birlikte Yunanistan tatilinde tekne kazası geçirdi. Durumu kritik olan Ali Sabancı üst üste ameliyata alındı.

9. Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, çocuklarıyla birlikte Yunanistan tatilinde tekne kazası geçirdi. Durumu kritik olan Ali Sabancı üst üste ameliyata alındı.

Kazanın tanıkları olayın nasıl gerçekleştiğini anlatmıştı;

10. 2023 yılında boşanma kararı alan çiftler ise herkesi büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Örneğin Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti!

10. 2023 yılında boşanma kararı alan çiftler ise herkesi büyük bir şaşkınlığa uğrattı. Örneğin Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti!

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. İkili ayrılacaklarını duyurdukları günden itibaren birbirleri hakkında tek bir kötü söz söylemedi hatta duruşmaya bile el ele geldi.

Detaylara burada yer vermiştik;

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11. Ayrılık kararıyla herkesi şaşırtan çiftlerden biri de Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak oldu.

11. Ayrılık kararıyla herkesi şaşırtan çiftlerden biri de Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak oldu.

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak çiftinin 8 yıllık evliliği, bugüne kadar herkes tarafından takdir edilmişti. Fakat çift, Temmuz ayında tek celsede bu evliliği bitirdi.

Geçtiğimiz günlerde ise Ceyda Düvenci'den yeni açıklamalar gelmişti;

12. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ise 8 ay süren evliliklerini tek celsede bitirdi.

12. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ise 8 ay süren evliliklerini tek celsede bitirdi.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve ünlü oyuncu Demet Özdemir çifti, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında dillere destan bir düğünle dünya evine girmişlerdi. Fakat dolu dizgin başlayan ilişkileri hüsranla son buldu. Bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen çift, tek celsede resmen boşandı.

Detaylar için;

13. Suzan Sabancı ile eşi Haluk Dinçer de boşanmak için mahkemenin yolunu tutan çiftlerden birisi oldu.

13. Suzan Sabancı ile eşi Haluk Dinçer de boşanmak için mahkemenin yolunu tutan çiftlerden birisi oldu.

Detaylar;

14. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun arasındaki yasak aşk haberleri ise gündemimize bomba gibi düştü.

14. Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun arasındaki yasak aşk haberleri ise gündemimize bomba gibi düştü.

Magazin dünyasını çalkalayan bu iddianın doğru olduğu ortaya çıktı. İkili, bugüne kadar birçok kez birlikte görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde ise boşanma gerçeği ortaya çıktı;

15. Tüm bu boşanma haberlerinin yanında, hakkında türlü türlü iddialar ortaya atılan fakat hiçbiri gerçek çıkmayan çiftler de vardı.

15. Tüm bu boşanma haberlerinin yanında, hakkında türlü türlü iddialar ortaya atılan fakat hiçbiri gerçek çıkmayan çiftler de vardı.

Bunun en büyük örneği ise Kenan İmirzalıoğlu ve Sinema Kobal çifti oldu. Dillere destan bir aşk yaşayan bu çift hakkında aldatma iddiaları ortaya atıldı. Fakat çok geçmeden çiftten yalanlama geldi.

Öyle ki bu söylentinin çok gereksiz bir yerden ortaya çıktığı anlaşıldı!

İmirzalıoğlu bu iddialara sert bir dille yanıt vermişti;

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16. İhanet iddialarını sert bir dille yanıtlayan diğer bir çiftimiz de Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oldu.

16. İhanet iddialarını sert bir dille yanıtlayan diğer bir çiftimiz de Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu oldu.

Kadir Doğulu'nun bir gece kulübünde başka bir kadınla samimi görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Aldatma iddiaları tüm sosyal medyanın dilindeyken, çift mutluluk pozları vermeye devam etti, iddialar ise yalanlandı.

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17. İrem Derici de 2023'ün ayrılıklarından nasibini aldı.

17. İrem Derici de 2023'ün ayrılıklarından nasibini aldı.

Sevgilisi Atakan Işıktutan ile ayrıldığını açıklayan İrem Derici, herkesi şaşırtmıştı. Öyle ki İrem Derici'nin bu ilişkisi, birçok kişi tarafından beğeniliyordu. 

Neyse ki 2023'e veda etmeden İrem Derici yeni bir aşka yelken açtı!

Bakalım kimmiş yeni eniştemiz? 👇🏻

18. Madem konu İrem Derici'den açıldı, yıl bitmeden kendisinin 'manav' koduyla ifşaladığı bombayı da anmadan olmaz.

18. Madem konu İrem Derici'den açıldı, yıl bitmeden kendisinin 'manav' koduyla ifşaladığı bombayı da anmadan olmaz.

İrem Derici, katıldığı bir programda 'manav' koduyla magazin gündemini sarsan bazı açıklamalara imza attı. Bu açıklamaların üzerine akıllara ünlü magazin sunucuları Müge ve Gülşen geldi.

Müge ve Gülşen, her ne kadar haklarındaki iddiaları yalanlasa da, Gülşen programdan ayrıldığı açıklandı.

İrem Derici'den bu olay üzerine imalı paylaşımlar da gecikmedi;

19. Bu yıla damgasını vuran ilişkilerden birisi de Hande Erçel ve Hakan Sabancı oldu!

19. Bu yıla damgasını vuran ilişkilerden birisi de Hande Erçel ve Hakan Sabancı oldu!

Aniden başlayan ve hepimize küçük bir şok geçirten Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı başladığı günden bu yana gündemden bir an olsun düşmedi.

Hatta Aralık ayında yıldönümlerini bile kutladılar!

20. Henüz iddialarda kalmaya devam eden bir ilişki ise Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasında!

20. Henüz iddialarda kalmaya devam eden bir ilişki ise Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasında!

Serenay Sarıkaya'nın son olarak şarkıcı Mert Demir ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, hatta Sarıkaya'nın Demir'in bir şarkısında yer aldığı söylenmişti.

Sarıkaya, o iddialara ilk kez yanıt şu şekilde yanıt verdi;

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21. Yılın en bomba çifti Alina Boz ve Umut Evirgen ise 5 aylık birlikteliğin ardından evlendi!

21. Yılın en bomba çifti Alina Boz ve Umut Evirgen ise 5 aylık birlikteliğin ardından evlendi!

Lüks bir yatta dünyaevine giren çift, düğünlerine yalnızca 90 kişiyi davet etti. Fatih Terim'in nikah şahidi olduğu düğünde birbirinden özel anlar yaşandı.

Örneğin Umut Evirgen gözyaşlarını tutamazken,

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in gerginliği dikkatlerden kaçmadı!

22. 2023 yılında dünyaevine giren isimlerden birisi de Eda Ece oldu. Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile masallara layık bir aşk yaşamalarının ardından geçtiğimiz Haziran ayında evlendi.

22. 2023 yılında dünyaevine giren isimlerden birisi de Eda Ece oldu. Eda Ece, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile masallara layık bir aşk yaşamalarının ardından geçtiğimiz Haziran ayında evlendi.

Bu güzeller güzeli çiftimiz şimdilerde ise bebek heyecanı yaşıyor.

23. Anneliğe adım atan isimlerden biri de Aslı Enver oldu!

23. Anneliğe adım atan isimlerden biri de Aslı Enver oldu!

2022 yılında iş insanı Berkin Bökbudak ile dünya evine giren Aslı Enver, kızı Elay'ı Temmuz ayının başlarında kucağına aldı.

Geçtiğimiz günlerde gelen bit fotoğraf ise gözlerimizden kalpler çıkarttı;

24. Çiçeği burnunda annelerimizden birisi de Ezgi Mola!

24. Çiçeği burnunda annelerimizden birisi de Ezgi Mola!

2019'dan beri Mustafa Aksakallı'yla yaşadığı aşkla öne çıkan Ezgi Mola, evlilik kararı aldı. Gelinliği herkesin beğenisini kazanan Ezgi Mola, şimdilerde ise oğlu Can ile ilgilenmekle meşgul!

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25. Sabancı ailesinin yeni üyesi, Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın kızları Arzu Alara Sabancı da dünyaya geldi!

25. Sabancı ailesinin yeni üyesi, Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın kızları Arzu Alara Sabancı da dünyaya geldi!

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26. Aramıza katılan en yeni üye ise Kaan Urgancıoğlu'nun oğlu!

26. Aramıza katılan en yeni üye ise Kaan Urgancıoğlu'nun oğlu!

Dünyaevine giren Burcu Denizer ve Kaan Urgancıoğlu çiftinin bebekleri Aralık ayında dünyaya geldi.

Bu baba oğuldan gelen bir poz da var elbette;

27. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ise bu sene çektiği videolarla dillere düştü!

27. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ise bu sene çektiği videolarla dillere düştü!

Örneğin;

28. Yılın en bomba olaylarından birisi de 29 Aralık akşamında yaşandı.

28. Yılın en bomba olaylarından birisi de 29 Aralık akşamında yaşandı.

Suudi Arabistan'da Fenerbahçe Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'de kriz çıktı. Özellikle Atatürk pankartlarına izin verilmemesi üzerine her iki takım da maça çıkmayacaklarını belirtti. Ünlü isimlerden bu krize tepki yağarken Süper Kupa Finali'ni izlemek için Suudi Arabistan'a giden Pelin Akil ise neden Atatürk pankartlarına izin verilmediğini açıkladı.

Detaylara burada yer vermiştik;

Bakalım 2024'te bizleri ne gibi magazin olayları bekliyor!

Bakalım 2024'te bizleri ne gibi magazin olayları bekliyor!

Seneye görüşmek üzere...

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