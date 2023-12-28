Güzelliklerine Bayılacağız Şimdi: Aslı Enver Eşi ve Kızıyla Fotoğraflarını Paylaşıp Herkesi Mest Etti!
Güzelliklerine Bayılacağız Şimdi: Aslı Enver Eşi ve Kızıyla Fotoğraflarını Paylaşıp Herkesi Mest Etti!
Ülkenin en sevilen ve beğenilen oyuncularından biri olan Aslı Enver, tazecik bir anne aynı zamanda. 2022 yılında iş insanı Berkin Bökbudak ile dünya evine giren Aslı Enver, kızı Elay ve eşi ile pozlarını Instagram hikayesinden paylaştı. Bu pozlara lütfen maşallah demeden bakmayın!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aslı Enver ülkenin sen sevilen ve beğenilen oyuncularından biri.
Berkin Gökbudak ile kurduğu mutlu yuvasıyla görenlerin gözlerinden kalpler çıkarmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz temmuz ayında kızları Elay'ı kucaklarına almalarıyla da aileleri güzelliğine güzellik kattı.
Mutlu ailelerinden paylaştıkları fotoğraflar da görenleri mutlu etmeye yetiyor da artıyor bile.
Yurt dışında tatilde olan aileden yepyeni fotoğraflar geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aslı Enver paylaştığı bu fotoğraflarla görenlerin kalbinde kelebekler uçurmayı başardı!
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mutluluğunuz katlanarak artsın 😍
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda