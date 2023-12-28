Güzelliklerine Bayılacağız Şimdi: Aslı Enver Eşi ve Kızıyla Fotoğraflarını Paylaşıp Herkesi Mest Etti!

Ülkenin en sevilen ve beğenilen oyuncularından biri olan Aslı Enver, tazecik bir anne aynı zamanda. 2022 yılında iş insanı Berkin Bökbudak ile dünya evine giren Aslı Enver, kızı Elay ve eşi ile pozlarını Instagram hikayesinden paylaştı. Bu pozlara lütfen maşallah demeden bakmayın!