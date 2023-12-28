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Güzelliklerine Bayılacağız Şimdi: Aslı Enver Eşi ve Kızıyla Fotoğraflarını Paylaşıp Herkesi Mest Etti!

Güzelliklerine Bayılacağız Şimdi: Aslı Enver Eşi ve Kızıyla Fotoğraflarını Paylaşıp Herkesi Mest Etti!

aslı enver
themyscira - Misafir Editör
29.12.2023 - 00:09

Ülkenin en sevilen ve beğenilen oyuncularından biri olan Aslı Enver, tazecik bir anne aynı zamanda. 2022 yılında iş insanı Berkin Bökbudak ile dünya evine giren Aslı Enver, kızı Elay ve eşi ile pozlarını Instagram hikayesinden paylaştı. Bu pozlara lütfen maşallah demeden bakmayın!

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Aslı Enver ülkenin sen sevilen ve beğenilen oyuncularından biri.

Aslı Enver ülkenin sen sevilen ve beğenilen oyuncularından biri.

Berkin Gökbudak ile kurduğu mutlu yuvasıyla görenlerin gözlerinden kalpler çıkarmaya devam ediyor.

Berkin Gökbudak ile kurduğu mutlu yuvasıyla görenlerin gözlerinden kalpler çıkarmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz temmuz ayında kızları Elay'ı kucaklarına almalarıyla da aileleri güzelliğine güzellik kattı.

Geçtiğimiz temmuz ayında kızları Elay'ı kucaklarına almalarıyla da aileleri güzelliğine güzellik kattı.

Mutlu ailelerinden paylaştıkları fotoğraflar da görenleri mutlu etmeye yetiyor da artıyor bile.

Mutlu ailelerinden paylaştıkları fotoğraflar da görenleri mutlu etmeye yetiyor da artıyor bile.

Yurt dışında tatilde olan aileden yepyeni fotoğraflar geldi!

Yurt dışında tatilde olan aileden yepyeni fotoğraflar geldi!
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Aslı Enver paylaştığı bu fotoğraflarla görenlerin kalbinde kelebekler uçurmayı başardı!

Aslı Enver paylaştığı bu fotoğraflarla görenlerin kalbinde kelebekler uçurmayı başardı!

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Mutluluğunuz katlanarak artsın 😍

Mutluluğunuz katlanarak artsın 😍
twitter.com

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