Kanye West'in Hamile Kalamadığı İçin Karısı Bianca Censori'yi Suçladığı İddia Edildi

Kim Kardashian'la yollarını ayıran Kanye West, Bianca Censori ile hayatını birleştirdi. Kulisten sızan bazı bilgilere göre West, 1 senelik evliliğin ardından hamile kalamadığı için karısı Bianca'yı suçluyormuş! Kanye West, hamilelik mevzusunu epey bi' kafasına takmış gibi görünüyor.

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