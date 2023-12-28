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Kanye West'in Hamile Kalamadığı İçin Karısı Bianca Censori'yi Suçladığı İddia Edildi

Kanye West'in Hamile Kalamadığı İçin Karısı Bianca Censori'yi Suçladığı İddia Edildi

Kanye West
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 23:21

Kim Kardashian'la yollarını ayıran Kanye West, Bianca Censori ile hayatını birleştirdi. Kulisten sızan bazı bilgilere göre West, 1 senelik evliliğin ardından hamile kalamadığı için karısı Bianca'yı suçluyormuş! Kanye West, hamilelik mevzusunu epey bi' kafasına takmış gibi görünüyor.

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://bckonline.com/2023/12/28/kany...
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Kanye West ve Bianca Censori çifti, son zamanlarda kendilerinden sıkça söz ettiriyorlar.

Kanye West ve Bianca Censori çifti, son zamanlarda kendilerinden sıkça söz ettiriyorlar.

Sık sık beraber tatile giden çift, bir araya geldiklerinde hem kombinleriyle hem de yaptıkları şeylerle sık sık gündeme geliyorlar.

Sık sık beraber tatile giden çift, bir araya geldiklerinde hem kombinleriyle hem de yaptıkları şeylerle sık sık gündeme geliyorlar.

Çiftin arasındaki çekim ve sempati bir yana dursun, Kanye West başlı başına bir figür. Hatırlarsanız kendisi 2019 yılında "The Late Late Show with James Corden" programında "7 çocuk istiyorum. En büyük zenginlik, daha fazla çocuk yapmaktır." açıklamalarında bulunmuştu.

Çiftin arasındaki çekim ve sempati bir yana dursun, Kanye West başlı başına bir figür. Hatırlarsanız kendisi 2019 yılında "The Late Late Show with James Corden" programında "7 çocuk istiyorum. En büyük zenginlik, daha fazla çocuk yapmaktır." açıklamalarında bulunmuştu.

Akabinde West, Timbo Freestyle'ında "Dürtülerimi biliyorsun, bir bebek sahibi olmak benim nihai hedefim." sözlerine yer vermişti.

Akabinde West, Timbo Freestyle'ında "Dürtülerimi biliyorsun, bir bebek sahibi olmak benim nihai hedefim." sözlerine yer vermişti.

Kanye West'in Kim Kardashian'dan 4 çocuğu olmuştu. Bu sefer de kulisten sızan bilgiler arasında Kanye West'in Bianca'ya bebek için ültimatom vermesi var.

Kanye West'in Kim Kardashian'dan 4 çocuğu olmuştu. Bu sefer de kulisten sızan bilgiler arasında Kanye West'in Bianca'ya bebek için ültimatom vermesi var.

Yani anlayacağınız, Kanye West, Bianca'yı bebek için baskılıyor olabilir.

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Kulisten sızan bir diğer bilgi ise ortada bir 'suçlama' da var. Kanye West, bir senelik evliliğinin ardından hamile kalamadığı için Bianca'yı suçladığı söyleniyor.

Kulisten sızan bir diğer bilgi ise ortada bir 'suçlama' da var. Kanye West, bir senelik evliliğinin ardından hamile kalamadığı için Bianca'yı suçladığı söyleniyor.

Kanye West bu konuda epey bi' kafa yoruyormuş.

Bu tabii ki kulisten sızan bir bilgi. Kanye West'in çocuk yapma aşkını da göz önüne alırsak ilerleyen süreçlerde bazı şeyler aydınlığa kavuşacak gibi görünüyor.

Bu tabii ki kulisten sızan bir bilgi. Kanye West'in çocuk yapma aşkını da göz önüne alırsak ilerleyen süreçlerde bazı şeyler aydınlığa kavuşacak gibi görünüyor.

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Boyle Diom

doktora git o zaman amk

Cübbeli Palpatine Hoca

Sokağa salınması bile toplum için tehlikeli olan bu değişik adam bir de çocuk yapmak istiyorum mu diyor? Amca sen önce bir psikoloğa falan gözük hatta teyzey... Devamını Gör