As Bayrakları As: TC Candler'in Açıkladığı "2023'ün En Güzel 100 Yüzü" Listesinde 5 Türk Aktris Var!
As Bayrakları As: TC Candler'in Açıkladığı "2023'ün En Güzel 100 Yüzü" Listesinde 5 Türk Aktris Var!
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TC Candler isimli platform, her sene yılın enlerini açıklıyor.
O günden bu yana hiçbir şey değişmedi... Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de "2023'ün En Güzel 100 Yüzü" listesinde 5 kadın oyuncu var.
Hande Erçel bu listeye 52. sıradan girerken,
Sıla Türkoğlu 69. sıradan girdi.
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Özge Yağız ise 78.
Ünlü model ve oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'u da unutmamak gerek. kendisi 42. sırada yer aldı.
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ise 97. sırada yer aldı.
Listenin tamamına buradan,
"2023'ün En Yakışıklı 100 Yüzü" listesine de buradan ulaşabilirsiniz.
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Bu listeye de sosyal medyadan birçok yorum geldi.
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