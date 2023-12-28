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As Bayrakları As: TC Candler'in Açıkladığı "2023'ün En Güzel 100 Yüzü" Listesinde 5 Türk Aktris Var!

As Bayrakları As: TC Candler'in Açıkladığı "2023'ün En Güzel 100 Yüzü" Listesinde 5 Türk Aktris Var!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 17:39

TC Candler her sene enleri belirliyor. Geçtiğimiz senelerde de olduğu gibi bu sene de '2023'ün En Güzel 100 Yüzü' listesinde yine 5 Türk kadın oyuncu var.

Gelin kimlermiş beraber bakalım.👇

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TC Candler isimli platform, her sene yılın enlerini açıklıyor.

TC Candler isimli platform, her sene yılın enlerini açıklıyor.

Hatırlarsanız 2017 yılında Fahriye Evcen, "2017 Yılının En Güzel 100 Yüzü" listesinde aday gösterilmişti.

O günden bu yana hiçbir şey değişmedi... Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de "2023'ün En Güzel 100 Yüzü" listesinde 5 kadın oyuncu var.

O günden bu yana hiçbir şey değişmedi... Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de "2023'ün En Güzel 100 Yüzü" listesinde 5 kadın oyuncu var.

Hande Erçel bu listeye 52. sıradan girerken,

Hande Erçel bu listeye 52. sıradan girerken,

Sıla Türkoğlu 69. sıradan girdi.

Sıla Türkoğlu 69. sıradan girdi.
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Özge Yağız ise 78.

Özge Yağız ise 78.

Ünlü model ve oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'u da unutmamak gerek. kendisi 42. sırada yer aldı.

Ünlü model ve oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'u da unutmamak gerek. kendisi 42. sırada yer aldı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ise 97. sırada yer aldı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı ise 97. sırada yer aldı.

Listenin tamamına buradan,

"2023'ün En Yakışıklı 100 Yüzü" listesine de buradan ulaşabilirsiniz.

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Bu listeye de sosyal medyadan birçok yorum geldi.

Bu listeye de sosyal medyadan birçok yorum geldi.

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