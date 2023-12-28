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Listede 6 Türk Var! 2023 Yılında Yakışıklılıklarını Konuştuğumuz Dünyaca Ünlü Erkekler Belli Oldu

Listede 6 Türk Var! 2023 Yılında Yakışıklılıklarını Konuştuğumuz Dünyaca Ünlü Erkekler Belli Oldu

Magazin 2023enler
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
28.12.2023 - 17:00

TC Candler'ın yaptığı anket sonucunda 2023 yılında yakışıklılıklarıyla söz ettiren ünlü isimler belli oldu. 6 Türk ismin bulunduğu liste için sizleri şöyle alalım.👇

Kaynak: https://www.gmanetwork.com/news/showb...
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TC Candler'ın yaptığı anket sonucunda 2023 yılının en yakışıklı 100 erkek ünlüsü belli oldu.

TC Candler'ın yaptığı anket sonucunda 2023 yılının en yakışıklı 100 erkek ünlüsü belli oldu.

Gelin isimlere birlikte bakalım...

BTS'nin sevilen üyesi V, listenin 10. sırasında yer aldı.

BTS'nin sevilen üyesi V, listenin 10. sırasında yer aldı.

İlk 100 listesinde yer alan altı Türk erkek arasında Halil İbrahim Ceyhan 9. sıraya yerleşti.

İlk 100 listesinde yer alan altı Türk erkek arasında Halil İbrahim Ceyhan 9. sıraya yerleşti.

8. Bang Chan:

8. Bang Chan:

7. Zhang Zhehan:

7. Zhang Zhehan:
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6. Austin Palao:

6. Austin Palao:

5. Lucien Laviscount:

5. Lucien Laviscount:

4. Ni-Ki:

4. Ni-Ki:

3. Keung To:

3. Keung To:

2. Henry Cavill:

2. Henry Cavill:
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1. Timothee Chalamet:

1. Timothee Chalamet:

Listedeki Türk isimlerin sıralamasında ise; Barış Murat Yağcı 29. sırada yer aldı.

Listedeki Türk isimlerin sıralamasında ise; Barış Murat Yağcı 29. sırada yer aldı.

Can Yaman 37;

Can Yaman 37;

Şükrü Özyıldız 74;

Şükrü Özyıldız 74;

Onur Tuna 80;

Onur Tuna 80;
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Mert Ramazan Demir de 83. sıraya yerleşti.

Mert Ramazan Demir de 83. sıraya yerleşti.

Sıralamanın tamamını da sizler için şöyle bırakalım.👇

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rcpbyrm

mert ramazan demiri ezelin kör annesi mi seçti ?

mamamia

can Yaman da

Mirliva RA

Henry Cavill ile Mert Demir'i aynı liseye sokan her kim ise cehennemde yanacak. Hele o cinsiyetsiz çekikler nedir , handsome diyo handsome ?

mamamia

ahhahaha hay ağzın bal yesin

azattiq

Anketi kim oyladı. Adayların aileleri galiba. En kalabalık nüfusta timothee'deymiş :DDD

beriberi

Yok hayranlar yapıyor bu oylamayı, popülerite listesi gibi bişey