Listede 6 Türk Var! 2023 Yılında Yakışıklılıklarını Konuştuğumuz Dünyaca Ünlü Erkekler Belli Oldu
Listede 6 Türk Var! 2023 Yılında Yakışıklılıklarını Konuştuğumuz Dünyaca Ünlü Erkekler Belli Oldu
Kaynak: https://www.gmanetwork.com/news/showb...
TC Candler'ın yaptığı anket sonucunda 2023 yılında yakışıklılıklarıyla söz ettiren ünlü isimler belli oldu. 6 Türk ismin bulunduğu liste için sizleri şöyle alalım.👇
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TC Candler'ın yaptığı anket sonucunda 2023 yılının en yakışıklı 100 erkek ünlüsü belli oldu.
BTS'nin sevilen üyesi V, listenin 10. sırasında yer aldı.
İlk 100 listesinde yer alan altı Türk erkek arasında Halil İbrahim Ceyhan 9. sıraya yerleşti.
8. Bang Chan:
7. Zhang Zhehan:
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6. Austin Palao:
5. Lucien Laviscount:
4. Ni-Ki:
3. Keung To:
2. Henry Cavill:
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1. Timothee Chalamet:
Listedeki Türk isimlerin sıralamasında ise; Barış Murat Yağcı 29. sırada yer aldı.
Can Yaman 37;
Şükrü Özyıldız 74;
Onur Tuna 80;
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Mert Ramazan Demir de 83. sıraya yerleşti.
Sıralamanın tamamını da sizler için şöyle bırakalım.👇
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mert ramazan demiri ezelin kör annesi mi seçti ?
can Yaman da
Henry Cavill ile Mert Demir'i aynı liseye sokan her kim ise cehennemde yanacak. Hele o cinsiyetsiz çekikler nedir , handsome diyo handsome ?
ahhahaha hay ağzın bal yesin
Anketi kim oyladı. Adayların aileleri galiba. En kalabalık nüfusta timothee'deymiş :DDD
Yok hayranlar yapıyor bu oylamayı, popülerite listesi gibi bişey