Nazlı Sabancı'nın Eşi Hacı Sabancı İle Verdiği Pozda Fotoğraftan Çok 'Ayak Parmakları' Konuşuldu!
Nazlı Sabancı'nın Eşi Hacı Sabancı İle Verdiği Pozda Fotoğraftan Çok 'Ayak Parmakları' Konuşuldu!
Sabancı ailesinin her bir ferdi, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Bu isimlerin başında ise bebeklerini yeni kucaklarına alan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti geliyor. Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Nazlı Sabancı, yaptığı paylaşımda özellikle ayaklarıyla ilgili çok sayıda yorum aldı.
Gelin bu yorumlara birlikte bakalım...👀
İçeriğin Devamı Aşağıda
2017 yılında ilişkilerine başlayan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti 2021 yılının Ekim ayında nikah masasına oturmuştu.
Nazlı Sabancı, gelin olduktan sonra gerek yaşam tarzıyla gerek giyim tarzıyla zaman içindeki değişimi takipçileri ve magazin dünyası tarafından dikkat çeken konuların başında geliyor.
Nazlı Sabancı, kendisini ilk takip ettiğimiz dönemlerde sapsarı saçlarıyla dikkat çekiyordu...
Zamanla saç tonunu bile değiştiren Nazlı Sabancı, saç renginde doğal tonlara dönerek giyim tarzını da klasik tarza çevirince bu değişimin sebebi "Sabancı etkisi mi?" dedirtmişti...
Neyse biz çiftimize geri dönelim... Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda kızlarını kucaklarına almış ve bebeklerine Arzu Alara adını vermişlerdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Taze anne Nazlı Sabancı, bugün eşi Hacı Sabancı ile birlikte yılbaşı ağacının yanında poz verdi. Bu pozu "w/ my husband :)💌💖" notuyla paylaştı👇
1. Hadi gelin Sabancı gelinine gelen yorumlara birlikte bakalım...👇
2. 👇
3. 👇
4. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. 👇
6. 👇
7. 👇
8. 👇
9. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. Tabii eleştiriler dışında çok sayıda güzel yorumlar da vardı...👇
11. 👇
12. 👇
13. 👇
14. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. 👇
16. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın