Nazlı Sabancı'nın Eşi Hacı Sabancı İle Verdiği Pozda Fotoğraftan Çok 'Ayak Parmakları' Konuşuldu!

Sabancı ailesinin her bir ferdi, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Bu isimlerin başında ise bebeklerini yeni kucaklarına alan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti geliyor. Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Nazlı Sabancı, yaptığı paylaşımda özellikle ayaklarıyla ilgili çok sayıda yorum aldı.

Gelin bu yorumlara birlikte bakalım...👀