Aleyna Tilki Yakında Sahnelere Döneceğinin Sinyalini Verince "Unutuldun Aleyna" Yorumuyla Karşılaştı!
Aleyna Tilki Yakında Sahnelere Döneceğinin Sinyalini Verince "Unutuldun Aleyna" Yorumuyla Karşılaştı!
Son dönemin popüler isimlerinden Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden şarkı söylemeyi çok özlediğini belirtmişti. 'Seyircim beni çok özledi' diyen Aleyna Tilki, son yaptığı paylaşımla yakında sahnelere döneceğinin sinyalini verdi. Tilki'nin paylaşımını gören sosyal medya kullanıcılarından ise çok sayıda yorum geldi.👇
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Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari şarkılarıyla 2017 yılına damga vuran Aleyna Tilki, güçlü sesiyle son dönemin en dikkat çeken isimlerinden.
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Tilki "Beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar" açıklamasıyla epey gündem konusu olmuştu.
Yaptığı paylaşımda "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz." diyen Aleyna Tilki;
Sözlerine 'Mesela zamanında tacize uğradığım ve psikolojimin neredeyse çöktüğü mekanlara yeniden çıkmamı istiyorlar.' diye devam eden Aleyna Tilki, 'Kendimi ifade edebileceğim sahnelere de çıkmamı istemiyorlar' demişti.👇
Bu çok konuşulan açıklamalarının ardından Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sahnelere döneceğinin sinyalini verdi. Tilki, "Yakında Yine...🤍" notunu düşerek sahne karelerini paylaştı.👇
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1. Kimileri tarafından sevilen kimileri tarafından da eleştirilerin hedefi olan Aleyna Tilki'nin bu paylaşımına gelen yorumlar ise...👇
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