Erol Evgin Yıllar Önce Çekilmiş Nostaljik Fotoğrafıyla Eski İstanbul Hasreti Çektirdi!
Erol Evgin Yıllar Önce Çekilmiş Nostaljik Fotoğrafıyla Eski İstanbul Hasreti Çektirdi!
Usta müzisyen Erol Evgin, sosyal medya hesabını aktif kullanan sanatçılarımızdan biri. Evgin, yıllar önce Bağdat Caddesi'nde karlı bir havada çekilmiş gençlik fotoğrafını paylaştı. Usta sanatçı, o fotoğrafıyla takipçilerini eski günlere götürdü.👇
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İşte Öyle Bir Şey, Sevdan Olmasa, Söyle Canım gibi şarkılarıyla tanıdığımız ünlü sanatçı Erol Evgin, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
76 yaşındaki usta sanatçı Erol Evgin, sosyal medya hesabında zaman zaman eskiyi yâd ederek takipçilerini geçmişe götürüyor.
Bu fotoğrafları "#tbt" notuyla paylaşan Erol Evgin, bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Erol Evgin, yıllar önce çekilmiş bir pozunu "Yapı yoğunluğunun olmadığı yıllarda Bağdat Caddesi’nde karın keyfi başkaydı… #tbt" notunu düşerek Bağdat Caddesi'nin eski halini gözler önüne serdi.👇
1. Erol Evgin'in yayınladığı kareye sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar ise...👇
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