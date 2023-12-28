Erol Evgin Yıllar Önce Çekilmiş Nostaljik Fotoğrafıyla Eski İstanbul Hasreti Çektirdi!

Usta müzisyen Erol Evgin, sosyal medya hesabını aktif kullanan sanatçılarımızdan biri. Evgin, yıllar önce Bağdat Caddesi'nde karlı bir havada çekilmiş gençlik fotoğrafını paylaştı. Usta sanatçı, o fotoğrafıyla takipçilerini eski günlere götürdü.👇