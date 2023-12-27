Norm Ender Suudi Arabistan'da Düzenlenecek Süper Kupa Finalinde 100. Yıl Marşıyla Sahne Alacak!
Norm Ender Suudi Arabistan'da Düzenlenecek Süper Kupa Finalinde 100. Yıl Marşıyla Sahne Alacak!
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek Süper Kupa finalinde Türkiye Futbol Federasyonu finale yakışır bir tören hazırlıyor. Törende birçok sanatçı sahne alacak. Bu isimlerden biri de cumhuriyetimizin 100. yılına özel marş besteleyen Norm Ender oldu. 👇
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29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Süper Kupa finali için hazırlıklar dur durak demeden devam ediyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Maçı, her iki takımın taraftarları ve birçok sporsever dört gözle bekliyor.
Süper Kupa finali, her ne kadar Suudi Arabistan'da gerçekleşeceği için eleştirilse de Süper Kupa maçında Atatürk posteri ve bayrağımızda sahanın en güzel yerinde yerini alacak.
Maçtan önce ise Cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100. yılı için özel bir tören hazırlanıyor. Törende birçok sanatçının sahne alacağı konuşulanlar arasında. Bu isimlerden biri de Norm Ender oldu.
Rap dünyasının önemli isimlerinden Norm Ender, cumhuriyetimizin 100. yılına özel "Parla" marşını bestelemişti. Bu marş büyük bir ses getirmiş ve ülkemizi adeta coşkuyla ayağa kaldırmıştı.
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Suudi Arabistan'da düzenlenecek Süper Kupa finalinde Norm Ender, 100. yıl marşı Parla'yla sahne alacak ve final coşkusuna renk katacak.
1. Haberi gören sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkiler ise dikkat çekiciydi...👇
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