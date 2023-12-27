Norm Ender Suudi Arabistan'da Düzenlenecek Süper Kupa Finalinde 100. Yıl Marşıyla Sahne Alacak!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek Süper Kupa finalinde Türkiye Futbol Federasyonu finale yakışır bir tören hazırlıyor. Törende birçok sanatçı sahne alacak. Bu isimlerden biri de cumhuriyetimizin 100. yılına özel marş besteleyen Norm Ender oldu. 👇