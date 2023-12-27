Ünlü Oyuncu Mesut Akusta Ortaokulda Öğretmeni Yüzünden Beyin Kanaması Geçirip Ölümden Döndüğünü Anlattı

2013-2016 yılları arasında ekranlarda olan, pek çok genç oyuncunun yıldızının parladığı ve reytinglerde başarı üstüne başarı yakalayan Karagül dizisini hatırlarsınız. Dizinin başrol oyuncularından biri de Mesut Akusta'ydı. Ünlü oyuncu yıllar geçmesine rağmen hala Karagül'ün 'Kendal'ı olarak tanınıyor.