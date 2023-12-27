Ünlü Oyuncu Mesut Akusta Ortaokulda Öğretmeni Yüzünden Beyin Kanaması Geçirip Ölümden Döndüğünü Anlattı
Ünlü Oyuncu Mesut Akusta Ortaokulda Öğretmeni Yüzünden Beyin Kanaması Geçirip Ölümden Döndüğünü Anlattı
Son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde izlediğimiz fakat hepimizin aklında Karagül dizisinin Kendal'ı olarak kalan ünlü oyuncu Mesut Akusta, katıldığı bir programda geçmişine dair ilginç bir hikaye anlattı. Ortaokula giderken hocasının kafasına vurması sonucu beyin kanaması geçirdiğini söyleyen Akusta, yaşadığı zor günlerden bahsetti.
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Bir dönemler ekranlara damgasını vuran yapımlar arasında yer alan Karagül, her karakteriyle ayrı olay yaratmıştı. Bunlardan biri de Kendal Şamverdi'ydi.
Kariyeri boyunca birbirinden başarılı dizide rol alan Mesut Akusta'yı son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde Yılmaz Tekin olarak izledik.
Katıldığı bir programda geçmiş yıllarda yaşadıklarına dair açıklamalar yapan Mesut Akusta, duyanları hayrete düşürdü.
Henüz ortaokula giderken bir hocasının kafasına yumruk atması sonucu beyin kanaması geçirdiğini dile getiren Mesut Akusta, komada kaldığını anlattı.
Yaşadığı büyük sorunun ardından futbolu bırakmak zorunda kalan ve hiçbir şey yapamaz hale geldiğini söyleyen Mesut Akusta, anlattıklarıyla herkesi üzdü.
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Yaşadıkları yüzünden hayatı boyunca berberde tıraş olurken bile kafasını kolladığını ve dikkat ettiğini söyledi.
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çok üzücü umarım o öğretmen işinden olmuştur ve cezasını çekmiştir