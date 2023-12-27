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Ünlü Oyuncu Mesut Akusta Ortaokulda Öğretmeni Yüzünden Beyin Kanaması Geçirip Ölümden Döndüğünü Anlattı

Ünlü Oyuncu Mesut Akusta Ortaokulda Öğretmeni Yüzünden Beyin Kanaması Geçirip Ölümden Döndüğünü Anlattı

GNS
GNS - Onedio Editörü
27.12.2023 - 15:55

Son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde izlediğimiz fakat hepimizin aklında Karagül dizisinin Kendal'ı olarak kalan ünlü oyuncu Mesut Akusta, katıldığı bir programda geçmişine dair ilginç bir hikaye anlattı. Ortaokula giderken hocasının kafasına vurması sonucu beyin kanaması geçirdiğini söyleyen Akusta, yaşadığı zor günlerden bahsetti.

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Bir dönemler ekranlara damgasını vuran yapımlar arasında yer alan Karagül, her karakteriyle ayrı olay yaratmıştı. Bunlardan biri de Kendal Şamverdi'ydi.

Bir dönemler ekranlara damgasını vuran yapımlar arasında yer alan Karagül, her karakteriyle ayrı olay yaratmıştı. Bunlardan biri de Kendal Şamverdi'ydi.

2013-2016 yılları arasında ekranlarda olan, pek çok genç oyuncunun yıldızının parladığı ve reytinglerde başarı üstüne başarı yakalayan Karagül dizisini hatırlarsınız. Dizinin başrol oyuncularından biri de Mesut Akusta'ydı. Ünlü oyuncu yıllar geçmesine rağmen hala Karagül'ün 'Kendal'ı olarak tanınıyor.

Kariyeri boyunca birbirinden başarılı dizide rol alan Mesut Akusta'yı son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde Yılmaz Tekin olarak izledik.

Kariyeri boyunca birbirinden başarılı dizide rol alan Mesut Akusta'yı son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde Yılmaz Tekin olarak izledik.

Kurtlar Vadisi Pusu, Ezel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Teşkilat gibi birbirinden başarılı yapımda boy gösteren 59 yaşındaki oyuncu, şimdilerde herhangi bir projede rol almıyor.

Katıldığı bir programda geçmiş yıllarda yaşadıklarına dair açıklamalar yapan Mesut Akusta, duyanları hayrete düşürdü.

Katıldığı bir programda geçmiş yıllarda yaşadıklarına dair açıklamalar yapan Mesut Akusta, duyanları hayrete düşürdü.

Ortaokul hayatını Afyon'da geçirdiğini anlatan ünlü sanatçı, bir öğretmeninin kendisine vurması sonucu ölümden döndüğünü paylaştı.

Henüz ortaokula giderken bir hocasının kafasına yumruk atması sonucu beyin kanaması geçirdiğini dile getiren Mesut Akusta, komada kaldığını anlattı.

Henüz ortaokula giderken bir hocasının kafasına yumruk atması sonucu beyin kanaması geçirdiğini dile getiren Mesut Akusta, komada kaldığını anlattı.

'Okul hayatım olmadı, orta 2'nci sınıftayken beyin kanaması geçirdim; hocamızın kafama yumruk atmasıyla oluşan. İlk komaya okulda giriyorum, hastaneye götürüyorlar, iyi gibiyim sonra geceyarısı yeniden komaya giriyorum.'

Yaşadığı büyük sorunun ardından futbolu bırakmak zorunda kalan ve hiçbir şey yapamaz hale geldiğini söyleyen Mesut Akusta, anlattıklarıyla herkesi üzdü.

Yaşadığı büyük sorunun ardından futbolu bırakmak zorunda kalan ve hiçbir şey yapamaz hale geldiğini söyleyen Mesut Akusta, anlattıklarıyla herkesi üzdü.

'Doktorlar 'Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok, Ankara'ya götürmeniz lazım' diyor. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne Beyin Cerrahi Bölümüne götürüyorlar, orada tedavi görüyorum. Futbolu bırakmak zorunda kaldım, hiçbir şey yapamaz hale geldim.'

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Yaşadıkları yüzünden hayatı boyunca berberde tıraş olurken bile kafasını kolladığını ve dikkat ettiğini söyledi.

Yaşadıkları yüzünden hayatı boyunca berberde tıraş olurken bile kafasını kolladığını ve dikkat ettiğini söyledi.

'Beynime darbe alamam ömrüm boyunca. Berberde bile traş olurken kafamı kolluyorum, o yıllardan kalan bir şey. Okul dönemim orada bitti. Ankara'ya taşındıktan sonra da pek çok iş yaptım.'

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nediyimsimdi

çok üzücü umarım o öğretmen işinden olmuştur ve cezasını çekmiştir