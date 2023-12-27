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İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Ayşegül Yıldız'dan Dikkat Çeken Aşk Açıklaması

İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Ayşegül Yıldız'dan Dikkat Çeken Aşk Açıklaması

İbrahim Tatlıses
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.12.2023 - 14:03

İbrahim Tatlıses'in eski eşi olarak tanıdığımız Ayşegül Yıldız, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Gökay Kalaycıoğlu ile ilginç bir sohbetin altına imza atan Ayşegül Yıldız 'Benimle olmak yürek ister' dedi.

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Oyuncu ve sunucu olarak tanınan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında İbrahim Tatlıses ile dünyaevine girmişti.

Oyuncu ve sunucu olarak tanınan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında İbrahim Tatlıses ile dünyaevine girmişti.

Bildiğimiz kadarıyla Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'le tanıştığında henüz 16 yaşındaydı.

Daha sonra çift evliliklerinin ikinci yılında Elif Ada'yı kucaklarına almışlardı.

Daha sonra çift evliliklerinin ikinci yılında Elif Ada'yı kucaklarına almışlardı.

Elif Ada bu yıl Nisan ayında 11 yaşına girmişti. Babasına benzerliğiyle dikkat çeken küçük kızın yıllar içindeki değişimiyle gündem olmuştu.

Daha sonra ikili 2013 yılında evliliklerini sonlandırma kararı almış ve anlaşmalı olarak boşanmışlardı.

Daha sonra ikili 2013 yılında evliliklerini sonlandırma kararı almış ve anlaşmalı olarak boşanmışlardı.

19 yaşında İbrahim Tatlıses'le ilişkisi başlayan Ayşegül Yıldız, bu ilişkiye adım atmasının sebebinin baba eksikliği duyması olduğunu açıklamıştı.

'Çok küçük yaşta babamı kaybettim, belki de babama bu kadar düşkün olduğum için hayatımdaki boşluğu İbrahim bey ile doldurmak istedim babam hayatta olsa muhtemelen böyle bir ilişkim olmazdı.'

Haberler.Com'un Haber Bahane programına katılan Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses hakkında ilgi çeken açıklamalarda buludnu.

Haberler.Com'un Haber Bahane programına katılan Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses hakkında ilgi çeken açıklamalarda buludnu.

Boşanmalarının ardından hiçbir zaman aralarının bozulmadığını ve hep arkadaş kaldıklarını anlatan Yıldız, kızına da babasının hayatına saygı duyması gerektiğini söylediğini dile getirdi.

'Onun hep mutlu olmasını isterim. Kızım babasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu duyunca sinirlendi ama bu durumun ne kadar normal olduğunu ona anlattım.'

Kendisiyle birinin birlikte olabilmesi için "yürekli" olması gerektiğini dile getiren Yıldız, "İbrahim Tatlıses gibi bir adamdan sonra gidip de mırın kırın eden biriyle olamam." dedi.

Kendisiyle birinin birlikte olabilmesi için "yürekli" olması gerektiğini dile getiren Yıldız, "İbrahim Tatlıses gibi bir adamdan sonra gidip de mırın kırın eden biriyle olamam." dedi.

'Yürek lazım, yüreksiz insanla da benim işim olmaz. İbrahim Tatlıses gibi kudretli bir adamdan sonra gidip de mırın kırın eden biriyle beraber olamam.'

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Ayrıca insanlarda tahammül edemediği şeyler olduğunu ve kendi burnunun dikine gitmeyi tercih ettiğini anlattı.

Ayrıca insanlarda tahammül edemediği şeyler olduğunu ve kendi burnunun dikine gitmeyi tercih ettiğini anlattı.

'Sessiz dururum ama ben de güçlü bir karakterimdir. Bir şeyi zorla kabul etmem, burnumun dikine giderim. Beni kendi yolumdan döndüremezsin. Riyakarlık ve geri zekalı insana tahammülüm yok.'

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Selam Özbakan

yüreğininde seninde amk

Berguzar Yildiz

Mafya agziyla konusmalar, yazar burada sunu demek istiyor: parandan haber ver.

Lena

Seninle birlikte olmak yürek değil , çokkkk para ister