İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Ayşegül Yıldız'dan Dikkat Çeken Aşk Açıklaması

Boşanmalarının ardından hiçbir zaman aralarının bozulmadığını ve hep arkadaş kaldıklarını anlatan Yıldız, kızına da babasının hayatına saygı duyması gerektiğini söylediğini dile getirdi.

'Onun hep mutlu olmasını isterim. Kızım babasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu duyunca sinirlendi ama bu durumun ne kadar normal olduğunu ona anlattım.'