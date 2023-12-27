İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Ayşegül Yıldız'dan Dikkat Çeken Aşk Açıklaması
İbrahim Tatlıses'in Eski Eşi Ayşegül Yıldız'dan Dikkat Çeken Aşk Açıklaması
İbrahim Tatlıses'in eski eşi olarak tanıdığımız Ayşegül Yıldız, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının konuğu oldu. Gökay Kalaycıoğlu ile ilginç bir sohbetin altına imza atan Ayşegül Yıldız 'Benimle olmak yürek ister' dedi.
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Oyuncu ve sunucu olarak tanınan Ayşegül Yıldız, 2011 yılında İbrahim Tatlıses ile dünyaevine girmişti.
Daha sonra çift evliliklerinin ikinci yılında Elif Ada'yı kucaklarına almışlardı.
Daha sonra ikili 2013 yılında evliliklerini sonlandırma kararı almış ve anlaşmalı olarak boşanmışlardı.
Haberler.Com'un Haber Bahane programına katılan Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses hakkında ilgi çeken açıklamalarda buludnu.
Kendisiyle birinin birlikte olabilmesi için "yürekli" olması gerektiğini dile getiren Yıldız, "İbrahim Tatlıses gibi bir adamdan sonra gidip de mırın kırın eden biriyle olamam." dedi.
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Ayrıca insanlarda tahammül edemediği şeyler olduğunu ve kendi burnunun dikine gitmeyi tercih ettiğini anlattı.
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yüreğininde seninde amk
Mafya agziyla konusmalar, yazar burada sunu demek istiyor: parandan haber ver.
Seninle birlikte olmak yürek değil , çokkkk para ister