Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten Romantik Doğum Günü Pozu!
Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten Romantik Doğum Günü Pozu!
Özge Özpirinçci eşi ve kızının babası Burak Yamantürk için bir doğum günü partisi düzenledi. Bu partiye birçok ünlü isim katılırken, çift aşka gelip romantik pozlar paylaştı.
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Güzel ve başarılı oyuncu Özge Özpirinçci her projesinde adından söz ettirmeyi başarıyor.
Kadın dizisindeki performansı ve başarısı unutulur gibi değil. Kendisi belki de ilk kez hayatımıza Kavak Yelleri dizisinde konuk oyuncu olarak girmişti.
Melekler Korusun, Aramızda Kalsın, Al Yazmalım ve Aşk Yeniden gibi daha birçok başarılı projede yer aldı.
Özellikle Aşk Yeniden dizisindeki partneri Buğra Gülsoy ile uyumu ve dizinin reyting başarısı ile öne çıkmıştı. Dizi çok sevildi ve günümüzde bile hala adından söz ettiriyor.
Bütün bu başarıların yanında bir de aşkta da başarıyı yakaladı güzel oyuncu. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile 2014 yılında bir aşka yelken açtı.
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Burak Yamantürk'ü geçtiğimiz haftalarda Kuş Uçuşu dizisinde izlemiştik.
Tatar Ramazan setinde tanışan ve arkadaşlık ilişkileri zamanla aşka dönüşen çiftin uzun süreli bir ilişkisi var.
Tam 7 yıl sevgili olarak hayatlarına devam ederken 2021 yılında nikah masasına oturma kararı aldılar.
Marmaris Bozburun'da gözlerden uzak planladıkları bir düğünle 2021 yılında dünya evine girdiler.
Geçtiğimiz günlerde Burak Yamantürk'ün doğum gününü bu paylaşımla kutlayan Özge Özpirinçci şu notu düştü; "İyi ki doğdun “hot daddy”! “Hep arkandayım”! HEP! ❤️"
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Dün akşam da eşi Burak Yamantürk için doğum günü partisi hazırlayan Özge Özpirinçci'nin davetine birçok ünlü de katıldı. Doğu günü partisi ünlü mekan La Boom'da yapıldı.
Çift henüz paylaşım yapmasada davetliler birçok paylaşımda bulundu. Nail Gönenli çiftin aşkını bu pozla gösterdi.
Çiftin pozlarına beğeni yağdı. Birce Akalay, Serkan Keskin, Ece Sükan davetliler arasındaydı.
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