Onedio Anketine Göre 2023 Yılının En İtici 5 Ünlüsü!
Onedio Anketine Göre 2023 Yılının En İtici 5 Ünlüsü!
Evettt bol konuşulacak anketimiz açıklandı!
İşte 2023 yılının en itici 5 ismi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Bahar Candan
4. Hakan Ural
3. Mika Raun
2. Mehmet Ali Erbil
1. Dilan Polat
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Bop eşbaşkanı dünya lideri 22 yıldır liste başı...
1923'ten beri 100 yıldır liste başı Efendimiz. Biz müritleri dışında herkes itici buluyor.
yanlış bu liste listenin zirvesinde 2 tane yaşlı siyasetçi var
Şu kadar manyak içinde ben yine de en çok Hakan Ural dan nefret ediyorum. aşırı hükümet yalakası. Hatta hükümetin kendisi bu kadar yalaka değil. Yoksullugu m... Devamını Gör