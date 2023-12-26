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Onedio Anketine Göre 2023 Yılının En İtici 5 Ünlüsü!

Onedio Anketine Göre 2023 Yılının En İtici 5 Ünlüsü!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
26.12.2023 - 13:59

Evettt bol konuşulacak anketimiz açıklandı!

İşte 2023 yılının en itici 5 ismi;

Anketimizi merak ettiysen;👇

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5. Bahar Candan

5. Bahar Candan

Uzunca bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla kafa karıştıran Bahar Candan, Polatların ardından kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ikinci vaka oldu. Cezaevine girerken etrafa saçtığı gülücükler ve enteresan mimikleri tepki çektiği için itici anketinde yer aldı. %9 oyla 5. oldu.

4. Hakan Ural

4. Hakan Ural

Sunucu olduğu sabah programındaki sivri dili ve sert açıklamaları sebebiyle dikkatleri üzerine çektiği için itici anketinde yer aldı. %9 oyla 4. oldu.

3. Mika Raun

3. Mika Raun

Sır gibi sakladığı yeni sevgilisiyle çektiği bir garip (cringe) 'Kocam şaka mı?' konseptli videolarla gündemden geldiği için itici anketinde yer aldı. %9 oyla 3. oldu.

2. Mehmet Ali Erbil

2. Mehmet Ali Erbil

Bitmek bilmeyen çapkınlıklarına tam hız geri dönen Mali'nin kendinden yaşça küçük, kızının yaşındaki kadınlarla beraber olması nedeniyle itici anketinde yer aldı. %14 oyla 2. oldu.

1. Dilan Polat

1. Dilan Polat

Kısacık bir süre içerisinde koca bir servet edinen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ultra lüks paylaşımlarıyla önce halkın sonra da devletin gözüne battı. Dilan Polat, suçsuzmuş gibi videolar çekmesi ve garip karşılanabilecek hareketleri nedeniyle itici anketinde yer aldı. %18 oyla 1. oldu.

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Okan Altay

Bop eşbaşkanı dünya lideri 22 yıldır liste başı...

HeykelTapar

1923'ten beri 100 yıldır liste başı Efendimiz. Biz müritleri dışında herkes itici buluyor.

Vedat Kaplan

yanlış bu liste listenin zirvesinde 2 tane yaşlı siyasetçi var

Burcu Böke dominoiplik

Şu kadar manyak içinde ben yine de en çok Hakan Ural dan nefret ediyorum. aşırı hükümet yalakası. Hatta hükümetin kendisi bu kadar yalaka değil. Yoksullugu m... Devamını Gör