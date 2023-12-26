Onedio Anketine Göre 2023 Yılının En İtici 5 Ünlüsü!

Kısacık bir süre içerisinde koca bir servet edinen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, ultra lüks paylaşımlarıyla önce halkın sonra da devletin gözüne battı. Dilan Polat, suçsuzmuş gibi videolar çekmesi ve garip karşılanabilecek hareketleri nedeniyle itici anketinde yer aldı. %18 oyla 1. oldu.