Hande Erçel'in Yeni Saç Rengi Kendall Jenner'a Benzetilince Sosyal Medyanın Diline Düştü!
Hande Erçel'in Yeni Saç Rengi Kendall Jenner'a Benzetilince Sosyal Medyanın Diline Düştü!
Evet geçtiğimiz akşam Hande Erçel'in yeni saç rengini görünce ufak çaplı bir şok geçirdik. Kumral güzel Hande Erçel, yeni bir değişikliğe gitti ve saçlarını kızıl yaptı. Bu değişimde sosyal medya kullanıcıları tarafından Kendall Jenner'a benzetildi.
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Güzelliği ile her ortamda kendini var eden Hande Erçel son zamanların en popüler ismi.
Her sezon farklı bir dizide yer alıyor ve projeleri hiç bitmiyor. Birçok ünlü güzel ismin yerini almış durumda yani.
Yeni dizisi "Bambaşka Biri" ile de güzel bir enerji yakalayan Hande Erçel, partneri Burak Deniz ile de güzel bir uyuma sahip.
Sabancıların gelini olma yolunda hızla ilerleyen Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile uzun soluklu bir ilişkisi var.
Sosyal medya hesaplarından özel günlerde sık sık paylaşım yapan çift için bir kısım evlilik düşünürken başka bir kısım ise bu ilişkinin evliliğe gitmeyeceğini söylüyor.
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Hande Erçel geçtiğimiz gün bir paylaşımı ile ortalığı tam anlamıyla yaktı. Saç rengini koyu renkten kızıla boyatan güzel oyuncuya yorum yağdı.
Açıkçası bizim saç rengini yakıştırdığımız ünlü isme gelen yorumlardan hem yakıştıran hem de yakıştırmayan kişiler var.
Bu saç değişikliği ile gelen en çok yorum ise Elçin Sangu'ya benzetilmesinden sonra Kendall Jenner oldu.
👇 Her şey bu tweetle başladı... Tabii bunu gören Twitter kullanıcıları durur mu? Durmadı ve katılanlar, katılmayanlar birçok yorum geldi.
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Ten rengine yakıştırmayan da var.
Uzun süredir böyle olduğunu düşünenler...
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Hande Erçel'İ daha çok beğenenler...
Öyle demeyelim de saçını boyatmak istemiş diyelim.
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Hande Erçel'e daha çok yakıştığını düşünenler...
👇
İtiraf edelim Kendall'a zamanında yakıştırmamıştık.
Tartışılır
Böyle bir iddia söz konusu
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Adını Feriha Koydum- Hande ve Gülsüm
👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Kime daha çok yakışmış? Yorumlara bekliyorum!!!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
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ne kendall ı bu düpedüz elçin sangu olmuş. çillerine kadar yapmış aynısını ne kadar da copy paste bir olay
Aynen ama elçin kadar güzel olâmaz bir de o doğal kızıl buna hiç gitmemiş
Bende dedim kime özendi Kendall olduğunu bu kez tahmin etmedim çoğu şeyde özeniyordu elçin sanguya da özenmis gibi geldi ama elcik çok daha güzel ve doğal kı... Devamını Gör