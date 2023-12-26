Hande Erçel'in Yeni Saç Rengi Kendall Jenner'a Benzetilince Sosyal Medyanın Diline Düştü!

Evet geçtiğimiz akşam Hande Erçel'in yeni saç rengini görünce ufak çaplı bir şok geçirdik. Kumral güzel Hande Erçel, yeni bir değişikliğe gitti ve saçlarını kızıl yaptı. Bu değişimde sosyal medya kullanıcıları tarafından Kendall Jenner'a benzetildi.