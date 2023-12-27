Gülse Birsel'in Evlenmeden Önceki Soyadını Mezuniyet Fotoğrafından Öğrenenler Mini Bi' Şok Geçirdi!
Gülse Birsel'in Evlenmeden Önceki Soyadını Mezuniyet Fotoğrafından Öğrenenler Mini Bi' Şok Geçirdi!
Avrupa Yakası'nın yaratıcısı Gülse Birsel, ülkemizin değerli senaristi, oyuncusu, komedyeni ve pek tabii yazarı. Kendisi bugüne kadar en büyük kahkahalarımızın da yaratıcısı. Peki Gülse Birsel'in hayatı hakkında neler biliyoruz?
Mesela Gülse Birsel'in evli olduğunu, şu anda kullandığı soyadının ise eşinin soyadını olduğunu biliyor muydunuz?
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Avrupa Yakası'nın eğlenceli hikayesiyle hayatımıza ışıl ışıl bir dokunuş yapan Gülse Birsel, en kıymetli isimlerimizden.
Öyle ki kendisinin bir devam filmi kaleme aldığını öğrenince milyonlarca insan sevinçten havalara uçtu!
Kendisini ekran önünde görmeye alışık olsak da Gülse Birsel, özel hayatını ise gözlerden uzak yaşıyor.
Öte yandan Gülse Birsel'in evli olduğunu bilmeyenler de bir hayli fazla!
Gülse Birsel, tam 25 yıldır gazeteci Murat Birsel ile evli.
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Bu bilginin üstüne Gülse Birsel'in şu anki soyadının aslında kocasının soyadı olduğunu da öğrenmiş olduk. Peki ya Gülse Birsel'in evlenmeden önceki soyadı neydi?
Gülse Birsel'in evli olduğunu Birsel'in paylaştığı mezuniyet fotoğrafıyla öğrendiğini belirten kullanıcı, o fotoğrafı paylaşmayı da ihmal etmedi.
Boğaziçi'nden mezun olan Gülse Birsel, mezuniyet yıllığındaki fotoğrafını geçtiğimiz sene sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Düşünsenize, Gülse Şener!
Her güne yeni bir bilgi;
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Yalnız bu konuyu daha önce konuşmuştuk.
Gülse Birsel'in hayatını yeterince inceledik mi peki?
Durun bakalım Gülse Birsel hakkında daha nelere şaşıracağız?
Yeter artık sırların kadını Gülse Birsel! 😂
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