Gülse Birsel'in Evlenmeden Önceki Soyadını Mezuniyet Fotoğrafından Öğrenenler Mini Bi' Şok Geçirdi!

Avrupa Yakası'nın yaratıcısı Gülse Birsel, ülkemizin değerli senaristi, oyuncusu, komedyeni ve pek tabii yazarı. Kendisi bugüne kadar en büyük kahkahalarımızın da yaratıcısı. Peki Gülse Birsel'in hayatı hakkında neler biliyoruz?

Mesela Gülse Birsel'in evli olduğunu, şu anda kullandığı soyadının ise eşinin soyadını olduğunu biliyor muydunuz?