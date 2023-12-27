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Gülse Birsel'in Evlenmeden Önceki Soyadını Mezuniyet Fotoğrafından Öğrenenler Mini Bi' Şok Geçirdi!

Gülse Birsel'in Evlenmeden Önceki Soyadını Mezuniyet Fotoğrafından Öğrenenler Mini Bi' Şok Geçirdi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.12.2023 - 15:56

Avrupa Yakası'nın yaratıcısı Gülse Birsel, ülkemizin değerli senaristi, oyuncusu, komedyeni ve pek tabii yazarı. Kendisi bugüne kadar en büyük kahkahalarımızın da yaratıcısı. Peki Gülse Birsel'in hayatı hakkında neler biliyoruz?

Mesela Gülse Birsel'in evli olduğunu, şu anda kullandığı soyadının ise eşinin soyadını olduğunu biliyor muydunuz?

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Avrupa Yakası'nın eğlenceli hikayesiyle hayatımıza ışıl ışıl bir dokunuş yapan Gülse Birsel, en kıymetli isimlerimizden.

Avrupa Yakası'nın eğlenceli hikayesiyle hayatımıza ışıl ışıl bir dokunuş yapan Gülse Birsel, en kıymetli isimlerimizden.

Yıllar geçse de Avrupa Yakası'nın popülerliğini kaybetmemesi, üstelik birçok kült yapımın da hayatımıza kazandırılmasıyla Gülse Birsel ülkemizin en üretken isimlerinden.

Öyle ki kendisinin bir devam filmi kaleme aldığını öğrenince milyonlarca insan sevinçten havalara uçtu!

Öyle ki kendisinin bir devam filmi kaleme aldığını öğrenince milyonlarca insan sevinçten havalara uçtu!

İlk olarak Aktüel Dergisi'nde yazarlık yapmaya başlayan Gülse Birsel, daha sonra birçok önemli gazete ve dergide görev almıştı. İlk ekran deneyimini 2003 yılında yapan Birsel, 2004 yılında ise Avrupa Yakası'na imza attı. 

Ardından kendisinden Yalan Dünya, Aile Arasında gibi dizi ve filmler de izledik. Şimdilerde ise Aile Arasında'nın devam filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kendisini ekran önünde görmeye alışık olsak da Gülse Birsel, özel hayatını ise gözlerden uzak yaşıyor.

Kendisini ekran önünde görmeye alışık olsak da Gülse Birsel, özel hayatını ise gözlerden uzak yaşıyor.

Öyle ki 52 yaşındaki ünlü ismin yaşını bile bilmeyen binlerce insan var. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir gönderide Gülse Birsel'in 52 yaşında olduğu söylenmiş, bu paylaşım ise adeta viral olmuştu.

Öte yandan Gülse Birsel'in evli olduğunu bilmeyenler de bir hayli fazla!

Öte yandan Gülse Birsel'in evli olduğunu bilmeyenler de bir hayli fazla!

Sosyal medyasını pek de aktif kullanmayan, magazin gündeminden uzak duran Gülse Birsel'in evli olduğunun bilinmemesi oldukça doğal diye düşünüyoruz.

'Peki Gülse Birsel kiminle evli?' diye soracak olursanız sizi şöyle alalım;

Gülse Birsel, tam 25 yıldır gazeteci Murat Birsel ile evli.

Gülse Birsel, tam 25 yıldır gazeteci Murat Birsel ile evli.

Birsel çifti, bugüne kadar yalnızca birkaç kez birlikte görüntülenmiş. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden bu çiftin evliliğinin ise sorunsuz devam ettiğini biliyoruz. 

Murat Birsel, gazetecilik hayatına ilk olarak 1980 yılında başlamış, TRT, Sabah Gazetesi, ATV, NTV, TV8, Vatan Gazetesi, Cine5 ve Star Gazetesi'nde eş zamanlı üst düzey yetkilerde çalışmıştı. Kendisi aktif olarak gazetecilik hayatını sürdürmekte.

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Bu bilginin üstüne Gülse Birsel'in şu anki soyadının aslında kocasının soyadı olduğunu da öğrenmiş olduk. Peki ya Gülse Birsel'in evlenmeden önceki soyadı neydi?

Bu bilginin üstüne Gülse Birsel'in şu anki soyadının aslında kocasının soyadı olduğunu da öğrenmiş olduk. Peki ya Gülse Birsel'in evlenmeden önceki soyadı neydi?

Muhtemelen sizin de şu anda merak ettiğiniz bu sorunun cevabını bir sosyal medya kullanıcısı verdi.

Gülse Birsel'in evli olduğunu Birsel'in paylaştığı mezuniyet fotoğrafıyla öğrendiğini belirten kullanıcı, o fotoğrafı paylaşmayı da ihmal etmedi.

Gülse Birsel'in evli olduğunu Birsel'in paylaştığı mezuniyet fotoğrafıyla öğrendiğini belirten kullanıcı, o fotoğrafı paylaşmayı da ihmal etmedi.

Boğaziçi'nden mezun olan Gülse Birsel, mezuniyet yıllığındaki fotoğrafını geçtiğimiz sene sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Boğaziçi'nden mezun olan Gülse Birsel, mezuniyet yıllığındaki fotoğrafını geçtiğimiz sene sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Yıllardır uyumlu ismi ve soyismiyle akıllarımıza kazınan Gülse Birsel'in evlenmeden önceki soyisminin Şener olması, herkese minik çaplı bir şok yarattı tabii.

Düşünsenize, Gülse Şener!

Düşünsenize, Gülse Şener!
twitter.com

Her güne yeni bir bilgi;

Her güne yeni bir bilgi;
twitter.com
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Yalnız bu konuyu daha önce konuşmuştuk.

Yalnız bu konuyu daha önce konuşmuştuk.
twitter.com

Gülse Birsel'in hayatını yeterince inceledik mi peki?

Gülse Birsel'in hayatını yeterince inceledik mi peki?
twitter.com

Durun bakalım Gülse Birsel hakkında daha nelere şaşıracağız?

Durun bakalım Gülse Birsel hakkında daha nelere şaşıracağız?
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Yeter artık sırların kadını Gülse Birsel! 😂

Yeter artık sırların kadını Gülse Birsel! 😂
twitter.com
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