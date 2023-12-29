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Suudi Arabistan'daki Pelin Akil Atatürk'e Neden Karşı Çıkıldığını Anlattığı Paylaşımlarını Peş Peşe Sildi

Suudi Arabistan'daki Pelin Akil Atatürk'e Neden Karşı Çıkıldığını Anlattığı Paylaşımlarını Peş Peşe Sildi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.12.2023 - 21:27

Suudi Arabistan'da Fenerbahçe Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'de kriz çıktı. Özellikle Atatürk pankartlarına izin verilmemesi üzerine her iki takım da maça çıkmayacaklarını belirtti. Ünlü isimlerden bu krize tepki yağarken Süper Kupa Finali'ni izlemek için Suudi Arabistan'a giden Pelin Akil ise neden Atatürk pankartlarına izin verilmediğini açıkladı.

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Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesinde 'Atatürk' krizi yaşandı.

Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesinde 'Atatürk' krizi yaşandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da saat 20.45'te oynanması planlanan maça saatler kala Atatürk krizi yaşandı.

Suudi yetkililerin, iki kulübün Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkmasına izin vermemesi üzerine, iki kulüp yöneticileri maça çıkmama kararı aldı.

Yaşanan Atatürk krizine ünlü isimlerden tepki yağdı;

Son zamanların popüler ismi Pelin Akil ise Suudi Arabistan'a Süper Kupa Finali'ni izlemek için gidenler arasındaydı.

Son zamanların popüler ismi Pelin Akil ise Suudi Arabistan'a Süper Kupa Finali'ni izlemek için gidenler arasındaydı.

Pelin Akil, maçtan önce Suudi Arabistan'dan paylaşımlarda bulundu.

Pelin Akil, maçtan önce Suudi Arabistan'dan paylaşımlarda bulundu.

Riyad'a giderken eşi Anıl Altan ile paylaşımlar yapan Pelin Akil'in maçtan yapacağı paylaşımlar ise merak konusu olmuştu. Fakat maçın iptal edilmesi üzerine Pelin Akil de kaldığı otel odasından bazı açıklamalarda bulundu.

Sahada Atatürk'e izin verilmediği iddialarından sonra Pelin Akil'den ilk olarak Atatürk paylaşımı geldi.

Sahada Atatürk'e izin verilmediği iddialarından sonra Pelin Akil'den ilk olarak Atatürk paylaşımı geldi.

Akil, ilk çektiği videoda 'Stadda değilim, odamdayım. Fenerbahçe kalbimde, üstümde, çocuklarımı çok özledim, evde olmak istiyorum' açıklaması yaptı.

"Burada yaşayan insanlar bana DM'den mesaj atıyorlar, ülkemizin bazı kuralları var..."

"Burada yaşayan insanlar bana DM'den mesaj atıyorlar, ülkemizin bazı kuralları var..."

Pelin Akil, maçın iptal edilmesi üzerine neden Atatürk'e dair tişörtlerin ve pankartların Suudi Arabistan'da izin verilmediğini açıkladı. 

'Dışarı çıkıyorsunuz, diz üstü etek giyemiyorsunuz. Bu ülkenin bazı kuralları var. Bu kurallardan bir tanesi de hangi ülkenin maçı olursa olsun, sizin özelinizde değil, Atatürk'le bir ilgisi yok. Bizim maçlarımızda poster, slogan, resim atmak yasak diyor...'

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Pelin Akil, bu açıklamalarının ardından Atatürk ile ilgili bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Pelin Akil, bu açıklamalarının ardından Atatürk ile ilgili bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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