Suudi Arabistan'daki Pelin Akil Atatürk'e Neden Karşı Çıkıldığını Anlattığı Paylaşımlarını Peş Peşe Sildi
Suudi Arabistan'daki Pelin Akil Atatürk'e Neden Karşı Çıkıldığını Anlattığı Paylaşımlarını Peş Peşe Sildi
Suudi Arabistan'da Fenerbahçe Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Finali'de kriz çıktı. Özellikle Atatürk pankartlarına izin verilmemesi üzerine her iki takım da maça çıkmayacaklarını belirtti. Ünlü isimlerden bu krize tepki yağarken Süper Kupa Finali'ni izlemek için Suudi Arabistan'a giden Pelin Akil ise neden Atatürk pankartlarına izin verilmediğini açıkladı.
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Suudi Arabistan'da oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesinde 'Atatürk' krizi yaşandı.
Son zamanların popüler ismi Pelin Akil ise Suudi Arabistan'a Süper Kupa Finali'ni izlemek için gidenler arasındaydı.
Pelin Akil, maçtan önce Suudi Arabistan'dan paylaşımlarda bulundu.
Sahada Atatürk'e izin verilmediği iddialarından sonra Pelin Akil'den ilk olarak Atatürk paylaşımı geldi.
"Burada yaşayan insanlar bana DM'den mesaj atıyorlar, ülkemizin bazı kuralları var..."
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Pelin Akil, bu açıklamalarının ardından Atatürk ile ilgili bir paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
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