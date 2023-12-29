Atatürk Alarmı: Suudi Arabistan Polisleri Soyunma Odası Koridorunda Bekliyor!
Atatürk Alarmı: Suudi Arabistan Polisleri Soyunma Odası Koridorunda Bekliyor!
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali öncesi kriz büyüyerek devam ediyor. Atatürk tişörtlerini ve pankartlarını stadyumda görmek istemeyen Suudi Arabistan yetkilileri soyunma odasında polis bekletiyor. Gerekçe ise takımların soyunma odasından çıkarken yanlarında Atatürk ibareli herhangi bir şeyle sahaya gitmemeleri...
Kaynak: TRT Spor
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Fenerbahçe ile Galatasaray yönetimi Süper Kupa Finali öncesinde tarihi bir sınav veriyor.
Süper Kupa Finali için Suudi Arabistan yetkililerinin "Atatürk" konusundaki yaklaşımına gelen tepkiler büyüyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Final maçı öncesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili hiçbir pazarlığı kabul etmeyeceklerini TFF'ye bildirdi.
Tüm bunlar yaşanırken TRT Spor'dan gelen bilgiye göre, Suudi Arabistan yetkilileri "Atatürk" önlemi almaya devam ediyor.
Suudi yetkililer, Atatürk posterinin çıkma ihtimaline karşı güvenlik önlemi alıyor. Maçın oynanacağı stadyumda soyunma odası koridorlarında polisler "Atatürk" tişörtü ya da pankartıyla çıkmak isteyecek tarafları engellemek için bekliyormuş...
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Ve karar geldi. İki güzide kulübümüz yaşananlar sonrası Süper Kupa Finali'ne çıkmama kararı aldı!
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