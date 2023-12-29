Atatürk Alarmı: Suudi Arabistan Polisleri Soyunma Odası Koridorunda Bekliyor!

Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali öncesi kriz büyüyerek devam ediyor. Atatürk tişörtlerini ve pankartlarını stadyumda görmek istemeyen Suudi Arabistan yetkilileri soyunma odasında polis bekletiyor. Gerekçe ise takımların soyunma odasından çıkarken yanlarında Atatürk ibareli herhangi bir şeyle sahaya gitmemeleri...

Kaynak: TRT Spor