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Son Dakika: İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Atatürk Paylaşımı!

Son Dakika: İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Atatürk Paylaşımı!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 19:44

Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali öncesinde Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'den 'Atatürk' paylaşımı geldi.

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Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk konusunda yapmış olduğu uygulamaya ilk tepki İrfan Can Kahveci'den geldi.

Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk konusunda yapmış olduğu uygulamaya ilk tepki İrfan Can Kahveci'den geldi.

İrfan Can Kahveci'nin "Atatürk" paylaşımı!

İrfan Can Kahveci'nin "Atatürk" paylaşımı!
twitter.com

İrfan Can Kahveci'nin ardından Mert Hakan Yandaş da "Atatürk" paylaşımı yaptı.

İrfan Can Kahveci'nin ardından Mert Hakan Yandaş da "Atatürk" paylaşımı yaptı.
twitter.com

Beşiktaş'tan da Süper Kupa Finali için "Atam izindeyiz" paylaşımı geldi.

Beşiktaş'tan da Süper Kupa Finali için "Atam izindeyiz" paylaşımı geldi.
twitter.com

Trabzonspor da Atatürk paylaşımı yaptı.

Trabzonspor da Atatürk paylaşımı yaptı.
twitter.com
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Cengiz Ünder.

Cengiz Ünder.
twitter.com

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı.

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı.

Kayserispor'un paylaşımı.

Kayserispor'un paylaşımı.
twitter.com

Eda Erdem.

Eda Erdem.
twitter.com

Ebrar Karakurt.

Ebrar Karakurt.
twitter.com
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