Son Dakika: İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Atatürk Paylaşımı!
Son Dakika: İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'tan Atatürk Paylaşımı!
Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Finali öncesinde Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'den 'Atatürk' paylaşımı geldi.
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Suudi Arabistan yetkililerinin Atatürk konusunda yapmış olduğu uygulamaya ilk tepki İrfan Can Kahveci'den geldi.
İrfan Can Kahveci'nin "Atatürk" paylaşımı!
İrfan Can Kahveci'nin ardından Mert Hakan Yandaş da "Atatürk" paylaşımı yaptı.
Beşiktaş'tan da Süper Kupa Finali için "Atam izindeyiz" paylaşımı geldi.
Trabzonspor da Atatürk paylaşımı yaptı.
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Cengiz Ünder.
Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı.
Kayserispor'un paylaşımı.
Eda Erdem.
Ebrar Karakurt.
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