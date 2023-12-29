''Atatürk'' Krizi Büyüdü: Galatasaray ve Fenerbahçe Kafilesi Otelden Çıkmıyor
''Atatürk'' Krizi Büyüdü: Galatasaray ve Fenerbahçe Kafilesi Otelden Çıkmıyor
Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü. Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istedikleri ve kabul edilmezse maça çıkmayacakları öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Stada gidilmesi beklenirken, yeni bir kriz yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.
Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, görüşmenin yapıldığı otelden farklı otellerde başkanlarından gelecek son kararı bekliyor. Kafilelere henüz stada gitmek için yola çıkmadı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda