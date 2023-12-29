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''Atatürk'' Krizi Büyüdü: Galatasaray ve Fenerbahçe Kafilesi Otelden Çıkmıyor

etiket ''Atatürk'' Krizi Büyüdü: Galatasaray ve Fenerbahçe Kafilesi Otelden Çıkmıyor

galatasaray
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.12.2023 - 19:26 Son Güncelleme: 30.12.2023 - 00:50

Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü. Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istedikleri ve kabul edilmezse maça çıkmayacakları öğrenildi.

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Stada gidilmesi beklenirken, yeni bir kriz yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.

Stada gidilmesi beklenirken, yeni bir kriz yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, görüşmenin yapıldığı otelden farklı otellerde başkanlarından gelecek son kararı bekliyor. Kafilelere henüz stada gitmek için yola çıkmadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, görüşmenin yapıldığı otelden farklı otellerde başkanlarından gelecek son kararı bekliyor. Kafilelere henüz stada gitmek için yola çıkmadı.
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