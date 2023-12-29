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Suudi Arabistan'ın Atatürk Posteri ve İstiklal Marşını Reddettiği İddiasına Ünlü İsimlerden Tepki Yağdı

Suudi Arabistan'ın Atatürk Posteri ve İstiklal Marşını Reddettiği İddiasına Ünlü İsimlerden Tepki Yağdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.12.2023 - 19:00

Süper Kupa Finali öncesinde, Suudi Arabistan yönetiminin sahada Atatürk pankartı ve İstiklal Marşı'na izin vermediği iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen bu skandala birçok ünlü isimden ve siyasetçiden tepki yağdı.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesinde skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesinde skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

Suudi yetkililerin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahaya Atatürk posteri ve tişörtleriyle çıkmasına izin vermediği iddia edildi. 

Konuya dair paylaşım yapan Yağız Sabuncuoğlu, Atatürk posterine, İstiklal Marşı'na Yurtta Sulh Cihanda Sulh pankartına ve Atatürk tişörtüne izin verilmediğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu skandal iddia üzerine konuya dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu skandal iddia üzerine konuya dair açıklamalarda bulundu.

TFF, Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz' ifadelerini kullandı.

Bu iddiaların yayılmasıyla Ebrar Karakurt'tan takdir edilesi bir çağrı geldi;

Öte yandan ünlü isimler ve siyasetçiler de bu iddialara sert sözlerle tepki gösterdi;

Öte yandan ünlü isimler ve siyasetçiler de bu iddialara sert sözlerle tepki gösterdi;
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