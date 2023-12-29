Suudi Arabistan'ın Atatürk Posteri ve İstiklal Marşını Reddettiği İddiasına Ünlü İsimlerden Tepki Yağdı
Suudi Arabistan'ın Atatürk Posteri ve İstiklal Marşını Reddettiği İddiasına Ünlü İsimlerden Tepki Yağdı
Süper Kupa Finali öncesinde, Suudi Arabistan yönetiminin sahada Atatürk pankartı ve İstiklal Marşı'na izin vermediği iddia edildi. Gündeme bomba gibi düşen bu skandala birçok ünlü isimden ve siyasetçiden tepki yağdı.
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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa Finali öncesinde skandal bir iddia gündeme bomba gibi düştü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu skandal iddia üzerine konuya dair açıklamalarda bulundu.
Öte yandan ünlü isimler ve siyasetçiler de bu iddialara sert sözlerle tepki gösterdi;
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