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Cannes Davası Bitmiyor: Nuri Bilge Ceylan, Kendisini Eleştiren Zeki Demirkubuz'a Yanıt Verdi

Cannes Davası Bitmiyor: Nuri Bilge Ceylan, Kendisini Eleştiren Zeki Demirkubuz'a Yanıt Verdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.12.2023 - 12:09

Uzun bir aradan sonra yönetmen koltuğuna oturan Zeki Demirkubuz, filminin özel gösteriminde kendisine sorulan soruları yanıtladı. Zeki Demirkubuz, 2006 yılından bu yana ünlü Nuri Bilge Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini açıklayarak kendisini ağır sözlerle eleştirdi. 

Nuri Bilge Ceylan ise bu ağır sözlere yanıt vererek uzun süren sessizliğini bozdu.

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Zeki Demirkubuz, 7 yıllık bir aranın ardından 'Hayat' filmiyle yönetmen koltuğuna oturdu.

Zeki Demirkubuz, 7 yıllık bir aranın ardından 'Hayat' filmiyle yönetmen koltuğuna oturdu.

15 Aralık'ta vizyona giren Hayat filmiyle seyirci karşısına çıkan Zeki Demirkubuz, filminin Kadıköy Sineması'ndaki özel gösterimine katıldı. Usta yönetmen, kendisine sorulan soruları yanıtladı. 

Filmine dair birçok soruyu yanıtlayan Demirkubuz'un Nuri Bilge Ceylan hakkında söyledikleri ise gündem oldu.

Nuri Bilge Ceylan'dan 'malum şahıs' diyerek bahseden Zeki Demirkubuz, 2006 yılından bu yana Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini söyledi.

Nuri Bilge Ceylan'dan 'malum şahıs' diyerek bahseden Zeki Demirkubuz, 2006 yılından bu yana Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini söyledi.

Nuri Bilge Ceylan ile arkadaşlıkları olmadığını belirten Zeki Demirkubuz, 'Hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş değildik. Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi. Ama işte Semih Kaplanoğlu gibi ya da başka arkadaşlar gibi görüştüğüm bir arkadaştı. Ama ben midem bulanınca uzaklaştım ama ilişkimiz kopmadı.' ifadelerini kullandı.

Demirkubuz, Ceylan için "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek." dedi.

Demirkubuz, Ceylan için "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek." dedi.

Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek.' diyen Zeki Demirkubuz, 'Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Konu başka yerlere gider. Bu ülkenin en sevdiği şeylerden biri unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kâr kalmıyor. Biraz düşüneceksin' açıklamasında bulundu.

"Lan Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? Sana ne?"

"Lan Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? Sana ne?"

Uzun yıllardır devam eden intihal tartışmasına Demirkubuz, konuya dair yaptığı açıklamalarda Ceylan'ın çok yakın bir akrabası ile konuştuğunu açıkladı.

Demirkubuz, “Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Lan Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? Sana ne” ifadelerini kullandı.

Zeki Demirkubuz'un açıklamalarının ardından Nuri Bilge Ceylan'dan yanıt da gecikmedi.

Zeki Demirkubuz'un açıklamalarının ardından Nuri Bilge Ceylan'dan yanıt da gecikmedi.

Demirkubuz, Ceylan'ın 'Üç Maymun' göndermesine ise “Üç Maymun'u izlemedim. Adilik yapmasın. Çünkü ben ima etmem, bir şey varsa çat çat söylerim” diyerek yanıt verdi.

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Usta yönetmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ceylan'ın YouTube kanalı ifadelerine de cevap verdi.

Usta yönetmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ceylan'ın YouTube kanalı ifadelerine de cevap verdi.
twitter.com

'Ne söylerse söylesin cevap vermeyeyim diyordum, ama bu üslup karşısında ne yazık ki bu artık mümkün değil. Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açarsa iyi eder. Yakında...'

Ceylan, bu paylaşımıyla sosyal medya hesabındaki 3 yıllık sessizliğini de bozmuş oldu.

Ceylan, bu paylaşımıyla sosyal medya hesabındaki 3 yıllık sessizliğini de bozmuş oldu.

Nuri bilge Ceylan'ın bu paylaşımı sosyal medyada yayılmaya başlayınca, Zeki Demirkubuz'dan yanıt da gecikmedi. Demirkubuz, yaptığı paylaşımda 'Otur oturduğun yerde ve dişini sıkmaya devam et' ifadelerine yer verdi.

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twitter.com

Toplumun adalet duygusuna, muhalifim diye geçinen bu dangalakların gerçeğe merakına bir gram güvensem ve milletin diline düşmekten çekinmeseydim hesabı daha o zaman kapatır, seni de “milli kahraman” yapardım. Tekrar söylüyorum otur oturduğun yerde ve dişini sıkmaya devam et.

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