Cannes Davası Bitmiyor: Nuri Bilge Ceylan, Kendisini Eleştiren Zeki Demirkubuz'a Yanıt Verdi

Nuri Bilge Ceylan ile arkadaşlıkları olmadığını belirten Zeki Demirkubuz, 'Hiçbir zaman söylendiği gibi çok yakın arkadaş değildik. Aç kalsam ekmek parası isteyeceğim biri değildi. Ama işte Semih Kaplanoğlu gibi ya da başka arkadaşlar gibi görüştüğüm bir arkadaştı. Ama ben midem bulanınca uzaklaştım ama ilişkimiz kopmadı.' ifadelerini kullandı.