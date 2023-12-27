Cannes Davası Bitmiyor: Nuri Bilge Ceylan, Kendisini Eleştiren Zeki Demirkubuz'a Yanıt Verdi
Cannes Davası Bitmiyor: Nuri Bilge Ceylan, Kendisini Eleştiren Zeki Demirkubuz'a Yanıt Verdi
Uzun bir aradan sonra yönetmen koltuğuna oturan Zeki Demirkubuz, filminin özel gösteriminde kendisine sorulan soruları yanıtladı. Zeki Demirkubuz, 2006 yılından bu yana ünlü Nuri Bilge Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini açıklayarak kendisini ağır sözlerle eleştirdi.
Nuri Bilge Ceylan ise bu ağır sözlere yanıt vererek uzun süren sessizliğini bozdu.
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Zeki Demirkubuz, 7 yıllık bir aranın ardından 'Hayat' filmiyle yönetmen koltuğuna oturdu.
Nuri Bilge Ceylan'dan 'malum şahıs' diyerek bahseden Zeki Demirkubuz, 2006 yılından bu yana Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini söyledi.
Demirkubuz, Ceylan için "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek." dedi.
"Lan Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? Sana ne?"
Zeki Demirkubuz'un açıklamalarının ardından Nuri Bilge Ceylan'dan yanıt da gecikmedi.
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Usta yönetmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ceylan'ın YouTube kanalı ifadelerine de cevap verdi.
Ceylan, bu paylaşımıyla sosyal medya hesabındaki 3 yıllık sessizliğini de bozmuş oldu.
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