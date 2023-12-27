Zeki Demirkubuz, Usta Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'la İlgili Dikkat Çekici Açıklamalarda Bulundu!
Zeki Demirkubuz, Usta Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'la İlgili Dikkat Çekici Açıklamalarda Bulundu!
Kaynak: https://t24.com.tr/haber/zeki-demirku...
'Hayat' filminin Kadıköy Sineması'ndaki özel gösterimine katılan Zeki Demirkubuz, sanatseverlerin sorularını yanıtlayarak dikkat çekici açıklamalara imza attı.
Gelin Zeki Demirkubuz'un sözlerine bakalım. 👇
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Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, 2016 yılında gösterime giren 'Kor' filminden sonra 'Hayat' filmiyle yönetmen koltuğuna oturmuştu.
Türkiye'nin verilerine göre; Hayat filmi, 11 gün içinde 42 bin 292 kişi tarafından izlenerek Demirkubuz'un en çok izlenen 3. filmi oldu. Filmin Kadıköy Sineması'ndaki özel gösterimine katılarak kendisine sektörle ilgili yöneltilen soruları yanıtladı.
2006 yılından bu yana Nuri Bilge Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini açıklayan Zeki Demirkubuz sanatseverlerin sorularını da yanıtsız bırakmadı.
Nuri Bilge Ceylan'ın 2018 yılında vizyona giren ve Doğu Demirkol'un "Sinan Karasu" karakterine hayat vererek başrol oynadığı "Ahlat Ağacı" filmine göndermede bulunan Demirkubuz, "Öyle kalkıp birilerinin başrol oynattığı adamı alırım böyle hamal yaparım" diye konuştu.
Karar gazetesinden Furkan Uzun'un haberine göre; filmde "Yılmaz" karakterine hayat veren Doğu Demirkol hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Zeki Demirkubuz şu ifadelere yer verdi:
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2012 yılında vizyona giren "Yeraltı" filmini Nuri Bilge'yi eleştirmek için çektiği yönündeki eleştirilere yanıt veren Zeki Demirkubuz, 2006 yılından bu yana Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini de açıkladı.
Nuri Bilge Ceylan'dan bahsederken "malum şahıs" ifadesini kullanan Demirkubuz, "Öyle kalkıp birilerinin başrol oynattığı adamı alırım böyle hamal yaparım."
Kendisini "Türkiye'nin en apolotik yönetmeni" olarak tanımlayan Demirkubuz, filmlerini ülkedeki sorunları çözmek için çekmediğini vurguladı.
Siz Zeki Demirkubuz'un Nuri Bilge Ceylan hakkında söylediği sözlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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