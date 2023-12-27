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Zeki Demirkubuz, Usta Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'la İlgili Dikkat Çekici Açıklamalarda Bulundu!

Zeki Demirkubuz, Usta Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'la İlgili Dikkat Çekici Açıklamalarda Bulundu!

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 15:44

'Hayat' filminin Kadıköy Sineması'ndaki özel gösterimine katılan Zeki Demirkubuz, sanatseverlerin sorularını yanıtlayarak dikkat çekici açıklamalara imza attı.

Gelin Zeki Demirkubuz'un sözlerine bakalım. 👇

Kaynak: https://t24.com.tr/haber/zeki-demirku...
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Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, 2016 yılında gösterime giren 'Kor' filminden sonra 'Hayat' filmiyle yönetmen koltuğuna oturmuştu.

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, 2016 yılında gösterime giren 'Kor' filminden sonra 'Hayat' filmiyle yönetmen koltuğuna oturmuştu.

Türkiye'nin verilerine göre; Hayat filmi, 11 gün içinde 42 bin 292 kişi tarafından izlenerek Demirkubuz'un en çok izlenen 3. filmi oldu. Filmin Kadıköy Sineması'ndaki özel gösterimine katılarak kendisine sektörle ilgili yöneltilen soruları yanıtladı.

Türkiye'nin verilerine göre; Hayat filmi, 11 gün içinde 42 bin 292 kişi tarafından izlenerek Demirkubuz'un en çok izlenen 3. filmi oldu. Filmin Kadıköy Sineması'ndaki özel gösterimine katılarak kendisine sektörle ilgili yöneltilen soruları yanıtladı.

2006 yılından bu yana Nuri Bilge Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini açıklayan Zeki Demirkubuz sanatseverlerin sorularını da yanıtsız bırakmadı.

2006 yılından bu yana Nuri Bilge Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini açıklayan Zeki Demirkubuz sanatseverlerin sorularını da yanıtsız bırakmadı.

Nuri Bilge Ceylan'ın 2018 yılında vizyona giren ve Doğu Demirkol'un "Sinan Karasu" karakterine hayat vererek başrol oynadığı "Ahlat Ağacı" filmine göndermede bulunan Demirkubuz, "Öyle kalkıp birilerinin başrol oynattığı adamı alırım böyle hamal yaparım" diye konuştu.

Nuri Bilge Ceylan'ın 2018 yılında vizyona giren ve Doğu Demirkol'un "Sinan Karasu" karakterine hayat vererek başrol oynadığı "Ahlat Ağacı" filmine göndermede bulunan Demirkubuz, "Öyle kalkıp birilerinin başrol oynattığı adamı alırım böyle hamal yaparım" diye konuştu.

Karar gazetesinden Furkan Uzun'un haberine göre; filmde "Yılmaz" karakterine hayat veren Doğu Demirkol hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Zeki Demirkubuz şu ifadelere yer verdi:

Karar gazetesinden Furkan Uzun'un haberine göre; filmde "Yılmaz" karakterine hayat veren Doğu Demirkol hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Zeki Demirkubuz şu ifadelere yer verdi:

Demirkol'u filmden önce tanımadığı açıklayarak 'Doğu Demirkol'un fotoğraflarını gördüm. Etrafımdaki insanlara 'Kim bu Doğu Demirkol?' diye sordum. Sonra buluştuk. Sağda solda duyduğum küçük şeyler dışında kendisi hakkında bilgim yoktu. Ben zaten sahnede bile şarkı söyleyebilen insana potansiyel oyuncu olarak bakarım. Sonrası senin marifetin. Zaten yönetmenlik denilen şey ilk planda bunun için vardır. Geldi görüştük.'

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2012 yılında vizyona giren "Yeraltı" filmini Nuri Bilge'yi eleştirmek için çektiği yönündeki eleştirilere yanıt veren Zeki Demirkubuz, 2006 yılından bu yana Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini de açıkladı.

2012 yılında vizyona giren "Yeraltı" filmini Nuri Bilge'yi eleştirmek için çektiği yönündeki eleştirilere yanıt veren Zeki Demirkubuz, 2006 yılından bu yana Ceylan'ın hiçbir filmini izlemediğini de açıkladı.

Nuri Bilge Ceylan'dan bahsederken "malum şahıs" ifadesini kullanan Demirkubuz, "Öyle kalkıp birilerinin başrol oynattığı adamı alırım böyle hamal yaparım."

Nuri Bilge Ceylan'dan bahsederken "malum şahıs" ifadesini kullanan Demirkubuz, "Öyle kalkıp birilerinin başrol oynattığı adamı alırım böyle hamal yaparım."

'Pezevenk karakteri yaparım. Madem konu buradan açıldı daha kötücül olayım. 'Yeraltı' filmi için insanlar ciddi ciddi Nuri Bilge'ye çakmak için çektiğimi iddia etti. Olabilir mi böyle bir şey?' dedi.

Kendisini "Türkiye'nin en apolotik yönetmeni" olarak tanımlayan Demirkubuz, filmlerini ülkedeki sorunları çözmek için çekmediğini vurguladı.

Kendisini "Türkiye'nin en apolotik yönetmeni" olarak tanımlayan Demirkubuz, filmlerini ülkedeki sorunları çözmek için çekmediğini vurguladı.

'Ben kadın sorununu çözmek ya da başka bir şey olabilir onları çözmek için film yapmıyorum. Bu ülkedeki en apolotik yönetmenim. Ülkemizin en sanatsal yönetmeni olan Nuri Bilge dahi benden bin kat daha politiktir' şeklinde konuştu.

Siz Zeki Demirkubuz'un Nuri Bilge Ceylan hakkında söylediği sözlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Siz Zeki Demirkubuz'un Nuri Bilge Ceylan hakkında söylediği sözlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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