Başrollerini Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın Paylaştığı "Joker: Folie à Deux" Filminden Yeni Görseller Geldi!
Başrollerini Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın Paylaştığı "Joker: Folie à Deux" Filminden Yeni Görseller Geldi!
2024 yılının iddialı filmleri arasında gösterilen Joker 2'den iki yeni görsel paylaşıldı.
Gelin yeni görsellere ve sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇
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2019 yılında büyük bir ilgiyle izlenen, son yılların en beğenilen çizgi-roman uyarlamalarından olan 'Joker' filmi, başrol oyuncusu Joaquin Phoenix'e en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandırmıştı.
Gişe performansıyla beklentiyi fazlasıyla karşılayan 'Joker' filmi dünya genelinde 1.07 milyar dolar hasılat ederek büyük bir başarıya imza atmıştı.
Böylesine bir başarıya imza atan 'Joker'in devam filmi için talep artmıştı. İzleyiciyle 4 Ekim 2024 tarihinde buluşması planlanan 'Joker 2' filmi için heyecanlı bekleyiş başladı.
'Joker: Folie à Deux'nün bir müzikal olacağı, ya da en azından müzikal sekanslar içereceği söyleniyor. Harley Quinn rolü için Lady Gaga'nın tercih edilmiş olmasının arkasında da bu karar yatıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Joaquin Phoenix'in yanı sıra Lady Gaga, Zazie Beetz, Catherine Keener, Brendan Gleeson ve Jacob Lofland gibi isimler de yer alıyor.
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İlk filmden oldukça farklı olması beklenen 'Joker 2'den yeni görsellerin paylaşılması şimdiden heyecanlandırdı.
Yönetmen Todd Philips Instagram hesabından paylaştı.👇
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Sosyal medyadan gelen yorumlar:
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