15 Yıl Aradan Sonra George Clooney ve Brad Pitt'i Bir Araya Getiren 'Wolves' Filmi Hakkında Detaylar
15 Yıl Aradan Sonra George Clooney ve Brad Pitt'i Bir Araya Getiren 'Wolves' Filmi Hakkında Detaylar
Kaynak: https://www.alem.com.tr/dizi-film/wol...
Gerilim filmi “Wolves”, George Clooney ve Brad Pitt'i 15 yıl aradan sonra yeniden aynı projede bir araya getiriyor.
Filmle ilgili detaylara birlikte bakalım. 👇
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"Ocean's 11" serisi ve "Burn After Reading" gibi filmlerle beyaz perdenin sevilen ikililerden biri haline gelen George Clooney ve Brad Pitt, yıllar sonra yeniden bir araya geliyor.
Filmin konusuyla ilgili henüz detaylı bir bilgi verilmese de izleyici, bu ikiliyi 15 yılın ardından yeniden bir arada göreceği 'Wolves' filmi için şimdiden çok heyecanlı.
Gerilim ve gizem türündeki 'Wolves', aynı işe atanan iki iş insanının maceralı hikayesini izleyiciye aktaracak.
Filmin senaryosu ve yönetmenliği, "Spider-Man: Homecoming", "Spider-Man: Far From Home" ve "Spider-Man: No Way Home" filmlerinin sevilen yönetmeni Jon Watts üstleniyor.
Filmde başrollerin yanı sıra "Euphoria" ile tanıdığımız Austin Abrams ve "The Office", "Only Murders in the Building" yapımlarında izlediğimiz Amy Ryan yer alıyor.
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Bir Apple TV+ orijinal yapımı olan "Wolves" filmini, platformun yanı sıra sinemalarda da izleyebilecek olmak sevindirici bir haber olsa gerek.
George Clooney, aynı zamanda yapımcılığını da yaptığı "Wolves" filmi hakkında verdiği bir röportajda şunları söylüyor:
Ön çekimlerine 2023 yılında başlanan filmin henüz yayın tarihi netleşmese de 2024 yılında gösterime girmesi planlanıyor.
Filmle ilgili diğer detaylar için beklemedeyiz.
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