15 Yıl Aradan Sonra George Clooney ve Brad Pitt'i Bir Araya Getiren 'Wolves' Filmi Hakkında Detaylar

'Heyecan verici bir zamandı çünkü nadiren gerçekleşen o garip teklif savaşlarından birine dönüştü' ve ekliyor; 'Sonunda oldukça ekstrem bir proje oldu ve Apple, Brad ve benim için gerçekten büyük bir rakamla geldi ve biz de sinemada gösterime girebileceğimizi garanti edebildiğimiz sürece daha azını alabileceğimizi söyledik ve onlar da harika dediler. Dolayısıyla, hepimizin bir arada var olabileceği bir yol olduğunu düşünüyorum.'