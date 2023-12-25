ABD'nin En Yaşlı Sinema Oyuncusu Olan Mike Nussbaum'dan 100. Yaşına Sayılı Günler Kala Acı Haber Geldi!
ABD'nin En Yaşlı Sinema Oyuncusu Olan Mike Nussbaum'dan 100. Yaşına Sayılı Günler Kala Acı Haber Geldi!
Kaynak: https://haberglobal.com.tr/magazin/me...
'Men in Black' filminden hatırladığımız ünlü oyuncu Mike Nussbaum 100. yaş gününe 6 gün kala hayatını kaybetti. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Men in Black”, “Field of Dreams” gibi filmlerde rol alan ve Amerikan endüstrisinde en yaşlı çalışan aktörlerden biri olan Mike Nussbaum, yer aldığı projelerdeki başarısıyla bugüne kadar adından sıkça söz ettirdi.
Chicago’nun Albany Park semtinde büyüyen ünlü oyuncu tiyatroda, özellikle de David Mamet’in Broadway’de ve Broadway dışında Chicago’da oynanan oyunlarında yer aldı.
Deneyimli oyuncu Mike Nussbaum'un cumartesi günü Chicago'daki evinde 99 yaşında hayatını kaybettiği haberini aldık.
Kızı Karen Chicago Tribune‘e yaptığı açıklamada Nussbaum’un 100. doğum gününe altı gün kala Chicago’daki evinde doğal nedenlerle öldüğünü söyledi.
Kızı, 100. yaşına 6 gün kala vefat eden babası hakkında şu sözlere yer verdi: "Bizi başkalarını önemseyecek, başkalarına saygı duyacak ve adalete inanacak şekilde yetiştiren iyi bir baba ve iyi bir insandı" dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
94 yaşında verdiği bir röportajda "Oyunculuğu yapabildiğim sürece yapacağım" diye konuşmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda