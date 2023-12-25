Suriye'deki İç Savaşta Ölen 'Aylan Bebek'in Anlatıldığı Film Fransa'da En İyi Film Ödülüne Layık Görüldü!
Suriye'deki İç Savaşta Ölen 'Aylan Bebek'in Anlatıldığı Film Fransa'da En İyi Film Ödülüne Layık Görüldü!
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/n-life/kultur-...
41 ülkenin 121 filmle yarıştığı Uluslararası Paris Bridge of Peace Film Festivali'nde finale kalarak 42 filmle yarışan Türkiye, 'En İyi Uzun Metrajlı Film' seçilen 'Aylan Bebek' ile 'Paris Uluslararası Golden Dove - Altın Güvercin' ödülüne layık görüldü.
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2 Eylül 2015 tarihinde Suriye'deki iç savaştan kaçan Suriyelileri taşıyan bot, Bodrum açıklarında batmıştı. Aralarında 3 yaşındaki Aylan Kürdi'nin de olduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Aylan Bebek'in hayatını kaybetmesi tüm dünyada büyük üzüntüye neden olurken Aylan'ın hikayesi, filme dönüştürüldü.
Talat Atilla'nın yapımcısı ve oyuncusu olduğu, Ömer Sarıkaya'nın yönettiği "Aylan Bebek" filmi, Uluslararası Paris Bridge of Peace Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü kazandı.
Talat Atilla, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu ödülü; insanlığın vicdanına, dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun tüm masum ve mazlumlara adıyorum. Aylan Bebeklerin bedenlerini sahile vurduranlara, Filistin'de soykırım yapan, bu soykırıma yataklık yapan savaş tüccarlarının suratlarına bir tokat olarak çarpıyorum. Bu ödül, Türkiye'nin bağımsız ve bölünmez bütünlüğüne armağan olsun."
Filme ait gelirlerin tamamının mağdur Aylan Bebek ve onun gibi mağdurlara verileceğini, imkân olursa Filistin'de yaşanan insanlık dramını da çekmek istediğini belirtti.
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Aylan Bebek'in yönetmeni Ömer Sarıkaya ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Aylan Bebek ile En İyi Film Ödülü'nü almakla gurur duyduk. Dünyanın en seçkin filmleri, ABD'den, İtalya'ya; Fransa'dan; İsveç'e kadar oluşturulan büyük sinema jürisinin oylarının yanında, filmi izleyen halk jürisinin de oylarıyla seçildi.
Filmde Alman Wilma Elles, ABD'li Mike Mitcell, Hande Fırat, İranlı Ali Sabri Belaid, Yunan Hripsime Sargsan, Kadir Süleyman, Aydan Çakır, Mansur Özdoğan, Dursun Hazerov, Gonca Yeşil, Eymen Kaya, Mahmut Özdoğan ve Mustafa Ayhan gibi isimler rol aldı.
Yürek burkan bir hikayeye sahip olan 'Aylan Bebek' filminin ülkemize getirdiği ödülle gurur duyuyoruz.
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