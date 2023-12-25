Suriye'deki İç Savaşta Ölen 'Aylan Bebek'in Anlatıldığı Film Fransa'da En İyi Film Ödülüne Layık Görüldü!

Talat Atilla, bu konuda; 'Bu ödülü kendilerini dünyanın efendisi zanneden devletlerin, masumiyet kalelerine çarpma talebimize adıyoruz. İnsanı yaşatmadan, devletler yaşamaz talebimize adıyoruz. Bu filmde; Yunan oyunculardan; ABD'lilere; AK Parti'den CHP yetkililerine kadar geniş bir yapıyla Türkiye ve tüm dünyaya bir kardeşlik mesajı vermeye çalıştık. Gökte uçan kuştan, Van Gölü'ndeki çakıl taşına; Edirne'deki Meriç Köprüsü'nden, Kars'taki Harrani Türbesi'ne kadar her şey bizim ve bu topraklara aittir. Filmimize büyük moral desteği veren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Batuhan Mumcu olmak üzere, adeta Türkiye'nin fahri turizm elçisi gibi çalışan yönetmenimiz Ömer Sarıkaya'ya, Wilma Elles, George Edde, Bahattin Öztürk, Ali Sabri Belaid ve festivalin genel koordinatörü Elena Saubanova olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim' dedi.