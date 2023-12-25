Popüler Korku Serisi 'Çığlık 7' Filmi İki Başrol Oyuncusunun Ayrılmasından Sonra Bir Darbe Daha Aldı!
Popüler Korku Serisi 'Çığlık 7' Filmi İki Başrol Oyuncusunun Ayrılmasından Sonra Bir Darbe Daha Aldı!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/684141/...
Çığlık serisinin yeni filminde sular durulmuyor. İki başrol oyuncusunun olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından yönetmen Christopher Landon da projeden çekildiğini açıkladı.
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1990'lı yıllara damga vuran meşhur korku serisi 'Çığlık' maskeli bir katilin lise öğrencilerini hedef almasını anlatıyordu.
Uzun bi aradan sonra 2022 yılında başarılı bir şekilde yeniden başlatılan Çığlık serisi, başlar başlamaz iki büyük yıldızını kaybetti.
Son iki Çığlık filminde Sam ve Tara Carpenter kız kardeşler olarak başrolde yer alan Melissa Barrera ve Jenna Ortega serinin yedinci filminde rol almayacak.
İki başrol oyuncusunun olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından yönetmen Christopher Landon da projeden çekildiğini açıkladı.
'Ölüm Günün Kutlu Olsun' ve 'Sıra Dışı'nın yönetmeni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasına, "Sanırım 7 hafta önce Çığlık'tan resmen ayrıldığımı duyurmak için iyi bir zaman" diyerek başladı ve ekledi:
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"Bu bazılarını hayal kırıklığına uğratacak, bazılarını ise sevindirecek. Kabusa dönüşen rüya gibi bir işti. Ve bu işe dahil olan herkes için kalbim gerçekten kırıldı. Herkes için. Ama devam etme zamanı geldi."
Çığlık 7, filmde Barrera'nın kardeşini canlandıran genç yıldız Jenna Ortega'nın da geri dönmeyeceği haberiyle bir darbe daha almıştı.
Amerikalı yönetmen, başrol oyuncusunun kovulmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapmıştı. "Her şey berbat. Bağırmayı bırakın" diye yazan Landon sözlerini şöyle sürdürmüştü:
Siz bu art arda gelen ayrılıklar hakkında ne düşünüyorsunuz? 'Çığlık 7'nin gidişatı sizce nasıl olacak? Yorumlarda buluşalım.👇
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