Başrollerinde Bill Skarsgård ve Lily-Rose Depp'in Yer Aldığı Bir Korku Klasiği 'Nosferatu' Filminin Detayları
Başrollerinde Bill Skarsgård ve Lily-Rose Depp'in Yer Aldığı Bir Korku Klasiği 'Nosferatu' Filminin Detayları
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/684091/...
1922 yapımı korku klasiği 'Nosferatu' filminin yeniden çekilmesi için Bill Skarsgård ve Lily-Rose Depp başrolleri paylaşmaya hazırlanıyor.
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İlk olarak 1922 yılında yayınlanan ve döneme damgasını vurmuş bir korku klasiği haline gelen 'Nosferatu' filmi yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor.
'The Witch', 'The Lighthouse' ve 'The Northman' gibi yapımlarla adından söz ettiren Robert Eggers, sinema tarihinin en kült vampir filmini yeniden canlandırmak için harekete geçti.
1922 yılında F.W. Murnau yönetmenliğinde vizyona giren filmin bu defa yönetmenliğini ve senaristliğini Roberts Eggers üstlenmiştir.
1922 yapımı film, Almanya’da bir ev satın almak isteyen ve emlakçının karısına âşık olan vampir Kont Orlok’u takip ediyor. Deadline’ın haberinde yeni uyarlamanın konusu şu sözlerle aktarılıyor:
Başrollerini Johnny Depp ve Vanessa Paradis’in kızı Lily-Rose Depp ve 'Deadpool 2', 'Allegiant', 'Barbarian' ve 'Eternals' yapımlarıyla tanınan Bill Skarsgård paylaşacak.
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Willem Dafoe'nun canlandırdığı vampir avcısı Profesör Albin Eberhart Von Franz'ı merkeze alan 2024 yapımı yeni korku filminde başrollerin yanı sıra 68 yaşındaki Dafoe, Nicholas Hoult ve Aaron Taylor Johnson rol alıyor.
Robert Eggers, uzun zamandır beklenen filmle ilgili Entertainment Weekly'ye ikonik vampir hikayesini 21. yüzyılda yeniden anlatmak ve yapım sırasında karşılaştığı zorluklar hakkında konuştu.
Dafoe'nun canlandırdığı Von Franz karakterine dikkat çeken Eggers, Amerikalı aktörün gerçek alevler ve 2 bin canlı sıçanla çekilen çarpıcı ve zorlu sahnesinden bahsetti.
Eggers, hem Transilvanya hem de Almanya'da geçen dönem filmini, "korkunç bir vampir tarafından eziyet edilen kederli bir kadınla ilgili bir hikaye" diye tanımlıyor.
Yönetmen Eggers'a göre İsveçli aktör, vampir Orlok performansı için tanınmayacak hale geldi: "Burada Bill diye birini göremezsiniz."
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