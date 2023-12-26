'The Rings Of Power'ın 2. Sezonunda 'Sauron'ı Canlandıracak Olan Gavi Singh Chera İsimli Oyuncuya Tepki Yağdı!

'The Rings of Power' 2. sezon ile geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon Sauron’u canlandıran yeni bir oyuncuyu da beraberinde getirecek. Prime Video imzasıyla ekrana taşınan Yüzüklerin Efendisi uyarlamasında 'Sauron' karakterine hayat verecek oyuncu sosyal medyada tartışma yarattı.

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