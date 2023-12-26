'The Rings Of Power'ın 2. Sezonunda 'Sauron'ı Canlandıracak Olan Gavi Singh Chera İsimli Oyuncuya Tepki Yağdı!
'The Rings Of Power'ın 2. Sezonunda 'Sauron'ı Canlandıracak Olan Gavi Singh Chera İsimli Oyuncuya Tepki Yağdı!
'The Rings of Power' 2. sezon ile geri dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezon Sauron’u canlandıran yeni bir oyuncuyu da beraberinde getirecek. Prime Video imzasıyla ekrana taşınan Yüzüklerin Efendisi uyarlamasında 'Sauron' karakterine hayat verecek oyuncu sosyal medyada tartışma yarattı.
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Geçtiğimiz yıl dizi olarak uyarlanan 'Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri' ilk sezonuyla büyük yankı uyandırmıştı.
J. R. R. Tolkien'in ölümsüz eserinden uyarlanan 'Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri' dizisi, Amazon’un 1 milyar doları aşan bütçesiyle en büyük uyarlama projesi olmuştu.
Güç Yüzükleri’nin dövülüşü, Númenor’un yükselişi ve düşüşü, Sauron’un dönüşü gibi olayları takip eden dizi, ilk sezonunda en büyük bilmecesini, “Sauron kim?” üzerinden kurmuştu.
Yapımın sonunda hangi karakterin Sauron olduğu ortaya çıkarken hikâyenin Güç Yüzükleri sürecinde de önemli adımlar atılmıştı.
Dizinin yapımcıları daha önce yaptıkları açıklamada Sauron’un Walter White ya da Tony Soprano gibi bir karakter olacağını dile getirmişti.
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Prime Video dizisini yakından takip eden ve daha önce birçok doğrulanmış habere imza atan Fellowship of Fans’ın aktardığına göre, 2. sezonda Sauron karakteri Gavi Singh Chera tarafından canlandırılacak.
Daha önce hiç başrolde oynamamış bir oyuncunun 'Sauron' karakterini canlandırması sosyal medyada tepki gördü.
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım:
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