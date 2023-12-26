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Netflix'in Yeni Bilim Kurgu Filmi "Rebel Moon Part Two: The Scargiver"ın Fragmanına Gelen Tepkiler

Netflix'in Yeni Bilim Kurgu Filmi "Rebel Moon Part Two: The Scargiver"ın Fragmanına Gelen Tepkiler

Netflix film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 16:55

Netflix, Zack Snyder'ın iki bölümlük bilim kurgu destanının 19 Nisan'da yayınlanacak olan ikinci bölümü 'Rebel Moon Part Two: The Scargiver'ın ilk fragmanını yayınladı.

Gelin fragmana gelen tepkilere birlikte bakalım. 👇

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Zack Snyder'ın yeni filmi 'Rebel Moon: A Child of Fire'; "Game of Thrones", "Star Wars" ve "Dune" gibi pek çok bilindik yapımın bir karması olarak izleyici karşısına çıktı.

Zack Snyder'ın yeni filmi 'Rebel Moon: A Child of Fire'; "Game of Thrones", "Star Wars" ve "Dune" gibi pek çok bilindik yapımın bir karması olarak izleyici karşısına çıktı.

Rebel Moon’un hikayesi, hükümdar kraliyet ailesinin suikastiyle bir güç savaşının ortasında kalmış evrenin tarımla uğraşan küçük bir gezegeninde başlıyor.

Rebel Moon’un hikayesi, hükümdar kraliyet ailesinin suikastiyle bir güç savaşının ortasında kalmış evrenin tarımla uğraşan küçük bir gezegeninde başlıyor.

Oyuncu kadrosunda; Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Ed Skrein, Michiel Huisman, Ray Fisher, Djimon Hounsou ve Anthony Hopkins gibi isimlerin yer aldığı ilk filmin, beklentinin altında kaldığı söylenmişti.

Oyuncu kadrosunda; Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Ed Skrein, Michiel Huisman, Ray Fisher, Djimon Hounsou ve Anthony Hopkins gibi isimlerin yer aldığı ilk filmin, beklentinin altında kaldığı söylenmişti.

Netflix'te yayınlanan iki bölümlük bilim kurgu destanının ikinci bölümü olan "Rebel Moon Part Two: The Scargiver" büyük bir merakla bekleniyor.

Netflix'te yayınlanan iki bölümlük bilim kurgu destanının ikinci bölümü olan "Rebel Moon Part Two: The Scargiver" büyük bir merakla bekleniyor.

Devam filmi, Kora'nın ve hayatta kalan savaşçıların, Veldt'in cesur insanlarıyla birlikte savaşarak, bir zamanlar barışçıl olan bir köyü, düşmanlardan korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

Devam filmi, Kora'nın ve hayatta kalan savaşçıların, Veldt'in cesur insanlarıyla birlikte savaşarak, bir zamanlar barışçıl olan bir köyü, düşmanlardan korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.
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19 Nisan 2024 tarihinde vizyona girmesi planlanan filmin beklenen fragmanı çıktı.

19 Nisan 2024 tarihinde vizyona girmesi planlanan filmin beklenen fragmanı çıktı.

Fragmanı birlikte izleyelim.👇

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Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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