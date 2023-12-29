Magazin Sunucuları Müge ve Gülşen'i 'Manav' Koduyla İfşa Eden İrem Derici'den İmalı Paylaşımlar

İrem Derici, katıldığı bir programda 'manav' koduyla magazin gündemini sarsan bazı açıklamalara imza atmıştı. Bu açıklamaların üzerine akıllara ünlü magazin sunucuları Müge ve Gülşen gelmişti. Müge ve Gülşen, her ne kadar haklarındaki iddiaları yalanlasa da, Gülşen programdan ayrıldığı açıklandı.

Yaşanan tüm bu olayların üzerine, İrem Derici'den imalı paylaşımlar da gecikmedi!