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Magazin Sunucuları Müge ve Gülşen'i 'Manav' Koduyla İfşa Eden İrem Derici'den İmalı Paylaşımlar

Magazin Sunucuları Müge ve Gülşen'i 'Manav' Koduyla İfşa Eden İrem Derici'den İmalı Paylaşımlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
29.12.2023 - 17:02

İrem Derici, katıldığı bir programda 'manav' koduyla magazin gündemini sarsan bazı açıklamalara imza atmıştı. Bu açıklamaların üzerine akıllara ünlü magazin sunucuları Müge ve Gülşen gelmişti. Müge ve Gülşen, her ne kadar haklarındaki iddiaları yalanlasa da, Gülşen programdan ayrıldığı açıklandı.

Yaşanan tüm bu olayların üzerine, İrem Derici'den imalı paylaşımlar da gecikmedi!

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Yaptığı dobra açıklamalarla tanıdığımız İrem Derici, 2023 yılını da boş geçmedi.

Yaptığı dobra açıklamalarla tanıdığımız İrem Derici, 2023 yılını da boş geçmedi.

Bugüne kadar açık sözlülüğüyle tanıdığımız İrem Derici, son yaptığı açıklamayla da herkesi şaşırtmayı başardı. 'Manav' kodunu kullanarak anlattığı skandal bir magazin olayı, 2023'ün enleri arasında yerini aldı bile.

İrem Derici, katıldığı bir programda 'manav' diye bahsettiği iki kişinin birbirini dolandırdığını anlattı.

İrem Derici, katıldığı bir programda 'manav' diye bahsettiği iki kişinin birbirini dolandırdığını anlattı.

Tüm Türkiye'nin tanıdığı bu iki kişiden birinin yurt dışına yerleşme isteği sonrası ortalık da iyice karışmıştı. İrem Derici'nin verdiği 'manavlardan yaşça küçük olan manav' detayı da akıllara birilerini getirmişti haliyle.

Derici'nin bu skandal açıklamalarına tüm detaylarıyla burada yer vermiştik;

'Manav' kod adıyla bahsedilen bu iki kişinin ünlü magazin sunucuları Müge ve Gülşen olduğu iddia edilmişti.

'Manav' kod adıyla bahsedilen bu iki kişinin ünlü magazin sunucuları Müge ve Gülşen olduğu iddia edilmişti.

İrem Derici'nin 'yaşça büyük' demesi üzerine Müge Dağıstanlı'nın 55, Gülşen Yüksel'in 46 yaşında olduğu akıllara gelmiş, bütün oklar bu iki ünlü isme işaret etmeye başlamıştı.

Sosyal medyanın Müge ve Gülşen adıyla çalkalanması üzerine, uzun yıllardır işbirliği yapan ikili, programlarında bu iddiaları net sözlerle yalanlamıştı.

Sosyal medyanın Müge ve Gülşen adıyla çalkalanması üzerine, uzun yıllardır işbirliği yapan ikili, programlarında bu iddiaları net sözlerle yalanlamıştı.

Dolandırıcılık iddiaları hakkında sinirlerine hakim olamayan ikili, 'Biz iftiralara o kadar alıştık ki artık üzerimizde durmuyor. 18 yıldır hakkımızda neler çıktı neler... ' ifadelerini kullanmıştı.

Bütün bunların birer iftiradan ibaret olduğunu açıklayan ikili, işlerini çok iyi yaptıkları için dedikodulara maruz kaldıklarını belirtmişti.

Fakat gelin görün ki TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Gülşen Yüksel veda etti.

Fakat gelin görün ki TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Gülşen Yüksel veda etti.

Gülşen Yüksel'in programdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Daha sonra bu iddianın gerçek olduğunu ve Gülşen Yüksel'in yerine gelecek olan ismin bile belli olduğunu öğrendik. 2. Sayfa programı bundan sonra Müge Dağıstanlı ve Ali Eyüboğlu'nun birlikte sunacağı 'Aramızda Kalmasın' olarak ekranlara gelecek.

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Tüm bu yaşananların ardından, yılın belki de en skandal olayını İrem Derici'nin ifşa ettiği de netleşmiş oldu diyebiliriz.

Tüm bu yaşananların ardından, yılın belki de en skandal olayını İrem Derici'nin ifşa ettiği de netleşmiş oldu diyebiliriz.

Hala dolandırıcılık iddialarına bir cevap gelmemiş olsa da, Gülşen Yüksel'in programdan ayrılması güçlü bir kanıt olmuş gibi görünüyor. Öyle ki İrem Derici'nin bu sözlerine sosyal medyadan da yorum yağdı.

Müge ve Gülşen'i deyim yerindeyse ifşa eden İrem Derici'den imalı paylaşımlar da gecikmedi!

Müge ve Gülşen'i deyim yerindeyse ifşa eden İrem Derici'den imalı paylaşımlar da gecikmedi!

İrem Derici, öncelikle Instagram hesabından 'İlahi Adalet' şarkısını paylaştı.

Daha sonra Twitter hesabından ise böyle bir paylaşım geldi;

Daha sonra Twitter hesabından ise böyle bir paylaşım geldi;
twitter.com

Tabii bu sırada profil fotoğrafının karnabahar olduğunu da belirtelim! 😂

Tabii bu sırada profil fotoğrafının karnabahar olduğunu da belirtelim! 😂

Yalnızca bir gülüşüyle bile çok şey anlatan İrem Derici'nin bu paylaşımı yorumsuz kalmadı;

Yalnızca bir gülüşüyle bile çok şey anlatan İrem Derici'nin bu paylaşımı yorumsuz kalmadı;
twitter.com
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twitter.com

Tüm magazini birbirine kattıktan sonra İrem Derici! 😂

Tüm magazini birbirine kattıktan sonra İrem Derici! 😂
twitter.com

Yaparsın kraliçe!

Yaparsın kraliçe!
twitter.com

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Haydi yorumlara! 😂

Haydi yorumlara! 😂
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Ezat

Tam bir varoş pavyon dilberi.

Handan Kargin

Müge ve Gülşen denen tipleri izlemem ve tanımam, ama İrem Derici denen kişinin de sözüne asla inanmam...Tam bir terbiyesiz ve küfürbaz, konuşması, hareketler... Devamını Gör