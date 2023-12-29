Magazin Sunucuları Müge ve Gülşen'i 'Manav' Koduyla İfşa Eden İrem Derici'den İmalı Paylaşımlar
Magazin Sunucuları Müge ve Gülşen'i 'Manav' Koduyla İfşa Eden İrem Derici'den İmalı Paylaşımlar
İrem Derici, katıldığı bir programda 'manav' koduyla magazin gündemini sarsan bazı açıklamalara imza atmıştı. Bu açıklamaların üzerine akıllara ünlü magazin sunucuları Müge ve Gülşen gelmişti. Müge ve Gülşen, her ne kadar haklarındaki iddiaları yalanlasa da, Gülşen programdan ayrıldığı açıklandı.
Yaşanan tüm bu olayların üzerine, İrem Derici'den imalı paylaşımlar da gecikmedi!
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Yaptığı dobra açıklamalarla tanıdığımız İrem Derici, 2023 yılını da boş geçmedi.
İrem Derici, katıldığı bir programda 'manav' diye bahsettiği iki kişinin birbirini dolandırdığını anlattı.
'Manav' kod adıyla bahsedilen bu iki kişinin ünlü magazin sunucuları Müge ve Gülşen olduğu iddia edilmişti.
Sosyal medyanın Müge ve Gülşen adıyla çalkalanması üzerine, uzun yıllardır işbirliği yapan ikili, programlarında bu iddiaları net sözlerle yalanlamıştı.
Fakat gelin görün ki TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına Gülşen Yüksel veda etti.
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Tüm bu yaşananların ardından, yılın belki de en skandal olayını İrem Derici'nin ifşa ettiği de netleşmiş oldu diyebiliriz.
Müge ve Gülşen'i deyim yerindeyse ifşa eden İrem Derici'den imalı paylaşımlar da gecikmedi!
Daha sonra Twitter hesabından ise böyle bir paylaşım geldi;
Tabii bu sırada profil fotoğrafının karnabahar olduğunu da belirtelim! 😂
Yalnızca bir gülüşüyle bile çok şey anlatan İrem Derici'nin bu paylaşımı yorumsuz kalmadı;
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Tüm magazini birbirine kattıktan sonra İrem Derici! 😂
Yaparsın kraliçe!
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Haydi yorumlara! 😂
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Tam bir varoş pavyon dilberi.
Müge ve Gülşen denen tipleri izlemem ve tanımam, ama İrem Derici denen kişinin de sözüne asla inanmam...Tam bir terbiyesiz ve küfürbaz, konuşması, hareketler... Devamını Gör