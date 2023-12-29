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Kendisini Çirkin Bulduğunu Söyleyen YouTuber'ın Hayatı Bir Kadın Takipçisinin Yorumuyla Tamamen Değişti

Kendisini Çirkin Bulduğunu Söyleyen YouTuber'ın Hayatı Bir Kadın Takipçisinin Yorumuyla Tamamen Değişti

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
29.12.2023 - 16:25

Never Give Up isimli YouTube hesabının sahibi, 'Çirkin olmak' isimli bir video paylaşıyor. Kısa sürede büyük bir kitlenin önüne düşen videoya yüzlerce olumsuz yorum gelirken Juliana isimli kadın, YouTuber gence yaptığı yorumla hayatlarını tamamen değiştiriyor!

Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/6WYQ5k...
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Never Give Up isimli YouTube hesabının sahibinin hayatı, yüklediği ilk videoyla birlikte tamamen değişti.

Never Give Up isimli YouTube hesabının sahibinin hayatı, yüklediği ilk videoyla birlikte tamamen değişti.

"Çirkin Olmak: Deneyimlerim" isimli YouTube videosuyla bir anda büyük bir izlenme sayısına sahip olan kişi, çirkin olduğunu düşündüğünü ve insanların bu yüzden ona kaba davrandıklarını anlatıyor.

"Çirkin Olmak: Deneyimlerim" isimli YouTube videosuyla bir anda büyük bir izlenme sayısına sahip olan kişi, çirkin olduğunu düşündüğünü ve insanların bu yüzden ona kaba davrandıklarını anlatıyor.

Ve yaşadığı rahatsızlıklardan bahsediyor.

23 dakika 48 saniye süren bu video, toplamda 20 milyon izlenme ve 1.1 milyon beğeniye sahip. Fakat yorumlar ise oldukça kalp kırıcı.

23 dakika 48 saniye süren bu video, toplamda 20 milyon izlenme ve 1.1 milyon beğeniye sahip. Fakat yorumlar ise oldukça kalp kırıcı.

Bir kesim çirkin olmadığını, dış görünüşü sebebiyle kendisine küsmemesi gerektiğini söylerken bir kesim ise bu kişiye oldukça can sıkıcı ve zorlayan bir ifadeyle olumsuz yorumlar yapıyordu.

Bir kesim çirkin olmadığını, dış görünüşü sebebiyle kendisine küsmemesi gerektiğini söylerken bir kesim ise bu kişiye oldukça can sıkıcı ve zorlayan bir ifadeyle olumsuz yorumlar yapıyordu.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇

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5 yıl önce yüklenen videoya gelen destek yorumları arasında Juliana isimli bir kadının 1 yıl önce yaptığı "Aslında senin çok tatlı olduğunu düşünüyorum." yorumu dikkat çekiyor.

5 yıl önce yüklenen videoya gelen destek yorumları arasında Juliana isimli bir kadının 1 yıl önce yaptığı "Aslında senin çok tatlı olduğunu düşünüyorum." yorumu dikkat çekiyor.

Çünkü bu yorum kanal sahibi tarafından beğenilmiş ve sabitlenmiş. Ayrıca bir cevap bile vermiş Juliana'ya!

Ama tabii bu yorumu size içeriğimizin devamında söyleyeceğiz.

Bu yorumun ardından genç YouTuber ve Juli buluşuyor! Tatlı bulduğu YouTuber'ı görmek için taaaa İsveç'e gidiyor Juliana...

Bu yorumun ardından genç YouTuber ve Juli buluşuyor! Tatlı bulduğu YouTuber'ı görmek için taaaa İsveç'e gidiyor Juliana...

Bu birliktelik aşka dönüşüyor ve 3 ay önce paylaşılan videoyla Julia ve bu genç YouTuber dünyaevine girdiklerini duyuruyorlar!

Bu birliktelik aşka dönüşüyor ve 3 ay önce paylaşılan videoyla Julia ve bu genç YouTuber dünyaevine girdiklerini duyuruyorlar!

Ve Juliana her şeyin başladığı o yoruma giderek "1 yılın ardından şimdi onun karısıyım" şeklinde bir yorum daha yapıyor.

Ve Juliana her şeyin başladığı o yoruma giderek "1 yılın ardından şimdi onun karısıyım" şeklinde bir yorum daha yapıyor.

Ne diyelim, onlar erdi muradına biz çıkalım kerevitine!

Ne diyelim, onlar erdi muradına biz çıkalım kerevitine!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

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