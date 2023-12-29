Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre Estetik İddialarına Cevap Verdi: "Rabbim Beni Güzel Yaratmış"
Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre Estetik İddialarına Cevap Verdi: "Rabbim Beni Güzel Yaratmış"
Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Instagram hesabında hakkındaki estetik iddialarına cevap verdi.
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Türk müziğinin önemli isimlerinden olan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medya paylaşımları ile kendisinden sıkça söz ettiriyor.
1944 doğumlu 79 yaşındaki Sevim Emre, 1963 yılında "Türkiye Güzeli" seçilmişti.
1974 yılından beri Orhan Gencebay ile birlikte olan Sevim Emre, Instagram hesabından estetik iddialarına yanıt verdi.
Estetik iddialarını tesadüfen gördüğünü söyleyen Emre, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla bu haberleri yalandı.
Sevim Emre, bundan önce paylaşımlarında hiç efekt ve shop olmadığını da söylemişti.
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Asıl sen şakasın, resimlerin birinde 43 yaşında gösteriyon birinde 78 yaşında gösteriyon hangisi gerçek sen, bi de seni sabah uyandığında merak ediyorum acab... Devamını Gör
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teyze cok komik