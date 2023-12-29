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Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre Estetik İddialarına Cevap Verdi: "Rabbim Beni Güzel Yaratmış"

Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre Estetik İddialarına Cevap Verdi: "Rabbim Beni Güzel Yaratmış"

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 14:36

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, Instagram hesabında hakkındaki estetik iddialarına cevap verdi.

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Türk müziğinin önemli isimlerinden olan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medya paylaşımları ile kendisinden sıkça söz ettiriyor.

Türk müziğinin önemli isimlerinden olan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, sosyal medya paylaşımları ile kendisinden sıkça söz ettiriyor.

1944 doğumlu 79 yaşındaki Sevim Emre, 1963 yılında "Türkiye Güzeli" seçilmişti.

1944 doğumlu 79 yaşındaki Sevim Emre, 1963 yılında "Türkiye Güzeli" seçilmişti.

1974 yılından beri Orhan Gencebay ile birlikte olan Sevim Emre, Instagram hesabından estetik iddialarına yanıt verdi.

1974 yılından beri Orhan Gencebay ile birlikte olan Sevim Emre, Instagram hesabından estetik iddialarına yanıt verdi.

Estetik iddialarını tesadüfen gördüğünü söyleyen Emre, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla bu haberleri yalandı.

Estetik iddialarını tesadüfen gördüğünü söyleyen Emre, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla bu haberleri yalandı.

'Siz şaka mısınız? Bu haberi tesadüfen gördüm. Kahkalarla güldüm. Çok üzüleceksiniz ama hiç estetik olmadım. Çünkü ben korkağım, iğne bile olurken yapana fenalık gelir. Rabbim beni güzel yaratmış, hamdolsun. Çok merak ediyorsanız bir doktora incelettirin, rahatlarsınız.'

Sevim Emre, bundan önce paylaşımlarında hiç efekt ve shop olmadığını da söylemişti.

Sevim Emre, bundan önce paylaşımlarında hiç efekt ve shop olmadığını da söylemişti.
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Erkin esenn

Asıl sen şakasın, resimlerin birinde 43 yaşında gösteriyon birinde 78 yaşında gösteriyon hangisi gerçek sen, bi de seni sabah uyandığında merak ediyorum acab... Devamını Gör

Erkin esenn

Maria Sharapova'nın güneşte kurutulmuşu gibi olmuş 😄

KumdanKum

şu shop olayını anlamıyorum kendini kandirmaktan başka birşey değil.. bir arkadaşım var, insta da foto paylaşmış shoplu..sorsan ufak bişi yapmış ama o, o d... Devamını Gör

Newa Nil

teyze cok komik