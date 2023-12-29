Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre Estetik İddialarına Cevap Verdi: "Rabbim Beni Güzel Yaratmış"

'Siz şaka mısınız? Bu haberi tesadüfen gördüm. Kahkalarla güldüm. Çok üzüleceksiniz ama hiç estetik olmadım. Çünkü ben korkağım, iğne bile olurken yapana fenalık gelir. Rabbim beni güzel yaratmış, hamdolsun. Çok merak ediyorsanız bir doktora incelettirin, rahatlarsınız.'