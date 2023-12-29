Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Çiftinin Mobilya Reklamından Kazanacağı Ücret Dudak Uçuklattı!

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen, mutlu evlilikleriyle hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor. 2. Sayfa programında Umut Ünver'in haberine göre ünlü çift, bir mobilya markasının yüzü oldu. Bu reklam anlaşmasından ikilinin kazandıkları ücret ise dudak uçuklattı.👇