Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Çiftinin Mobilya Reklamından Kazanacağı Ücret Dudak Uçuklattı!
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen Çiftinin Mobilya Reklamından Kazanacağı Ücret Dudak Uçuklattı!
Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen, mutlu evlilikleriyle hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor. 2. Sayfa programında Umut Ünver'in haberine göre ünlü çift, bir mobilya markasının yüzü oldu. Bu reklam anlaşmasından ikilinin kazandıkları ücret ise dudak uçuklattı.👇
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in 2013 yılında Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan aşkları, 2017 yılında evlilik ile taçlanmıştı.
Daha sonra çift, 2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023 yılında ise Kerem'i kucaklarına almıştı. Bu güzel ailenin sosyal medyada birlikte yaptıkları paylaşımlara ise binlerce beğeni ve yorum yağıyor bildiğiniz üzere.
Özellikle Burak Özçivit, rol aldığı 'Kuruluş Osman' dizisindeki başarısıyla son yıllarda daha büyük bir hayran kitlesine ulaşmış durumda. Hatta çiftin yurt dışı hayran kitlesi bile epey bi büyük.
İlgi bu kadar büyük olunca çifte ünlü bir mobilya markasından reddedemeyecekleri bir teklif geldi...
2. Sayfa'dan Umut Ünver'in haberine göre; Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, ünlü bir mobilya markasının yüzü oldu. Çift iki yıllık anlaşma karşılığında 80 milyon TL kazandı...
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1. Yılın anlaşmasına imza atan çiftin alacağı rakamı duyan sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkiler ise...👇
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13. Merve Boluğur ise geçtiğimiz günlerde Dubai'den 100 Milyon TL'lik teklif aldığını açıklamıştı...😂👇
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